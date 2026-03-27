Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
El siniestro ocurrió el pasado 5 de marzo en el interior del Lote Hogar Nº 20, precisamente en la esquina de Santa Cruz y Agustín Roberto. La víctima fatal se llamaba Lucas Maximiliano Gil Saavedra y tenía 23 años.
Gil Saavedra circulaba a bordo de su motocicleta por el interior del Lote Hogar Nº 20. En la esquina de Santa Cruz y Agustín Roberto fue embestido por un colectivo de la línea TEO 1, que era conducido por Santiago Fernández, según informaron sus familiares a este diario.
El accidente nunca se hizo público y fue la familia la que se comunicó con Tiempo de San Juan para visibilizar el hecho. El joven motociclista terminó con lesiones gravísimas que lo dejaron en estado crítico; específicamente, sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) y politraumatismo grave.
Durante 22 días luchó por su vida. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, se dio a conocer la peor noticia este viernes 27 de marzo.
El dolor de la familia de Gil Saavedra
Desde su entorno manifestaron que piden justicia y que la empresa se haga cargo de esta pérdida brutal. “Ni siquiera vinieron a preguntar, ni por humanidad; ni él, ni desde la empresa, nadie”, expresó una tía.
También comentaron que en ese barrio no hay señales de tránsito y que en esa misma esquina -donde ocurrió la tragedia- ya falleció otro joven.