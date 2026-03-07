Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Una familia está desesperada buscando ayuda y respuestas tras un gravísimo siniestro vial ocurrido el pasado jueves 5 de marzo, donde joven de 23 años , identificado como Lucas Maximiliano Gil Saavedra , pelea por su vida luego de ser embestido por un colectivo mientras circulaba en su motocicleta.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en el interior del Lote Hogar N°20 , específicamente en el cruce de las calles Santa Cruz y Agustín Roberto . Según los datos aportados por el entorno de la víctima, Gil Saavedra fue impactado por una unidad de la línea TEO 1 . A pesar de la violencia del choque, la familia denuncia un total abandono por parte de los responsables: aseguran que hasta el momento no han tenido noticias del chofer ni de la empresa de transporte, y que nadie se ha acercado para brindar asistencia o explicaciones.

El diagnóstico de Lucas es sumamente crítico. El joven se encuentra bajo pronóstico reservado y su estado de salud es delicado, lo que mantiene en vilo a sus seres queridos.

Más allá del dolor por el estado de Lucas, la situación económica de la familia Saavedra es desesperante. El joven colaboraba con el hogar, y actualmente sus padres se ven imposibilitados de trabajar para poder permanecer en el hospital acompañando su evolución.

Ante esta emergencia, la familia inició una campaña para solicitar la colaboración solidaria de los sanjuaninos. Cualquier ayuda económica será destinada a solventar los traslados y medicamentos. Quienes deseen colaborar pueden ponerse en contacto con sus allegados a través de este alias: palermo.711 a nombre de Juan Gabriel Gil.