El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

En el ambiente del periodismo deportivo sanjuanino, el apellido Bonomo suena desde hace décadas. Primero fue el trabajo de “ Pico ”, histórico hombre de radio; después llegó la voz reconocida de Claudio en las transmisiones deportivas. Y ahora es el turno de Oscar “Kike” Bonomo , que decidió dar un paso más y lanzarse con su propio programa.

Después de más de 15 años ligado a los medios, el periodista debutó al frente de “Competitivos”, un ciclo deportivo que se emite de lunes a viernes (de 11 a 13) por Radio Sport, la emisora de su familia. Es la primera vez que conduce un programa propio y, además, en un horario poco habitual para el análisis deportivo en la radio local.

La idea surgió dentro de la propia casa. Su hermano Fernando, uno de los impulsores de la radio, fue quien propuso romper con la costumbre de que el deporte se escuche sólo por la tarde o por la noche. “Él hace tiempo decía que en San Juan parece que los programas deportivos tienen que hacerse cuando el día ya está terminando. La apuesta es darle al deporte un espacio fuerte en la mañana. San Juan es una provincia que consume mucho deporte y al sanjuanino le gusta debatirlo”, contó Kike.

El programa tiene además una impronta particular: muchos de los columnistas son exdeportistas, una forma de sumar miradas distintas a las del periodismo tradicional. “La idea es que en cada disciplina tengamos gente que la haya practicado. El que jugó o compitió conoce cosas que a veces el periodista no ve, y eso le da otro valor al análisis”, explicó.

Aunque hoy es una voz habitual en coberturas deportivas, su historia en el periodismo empezó de manera bastante modesta. “Arranqué más o menos en 2008 o 2009 haciendo producción. Cada tanto Claudio me daba un espacio para decir alguna noticia al aire en un programa que hacía en la mañana que se llamaba Los Intocables. Era una participación mínima”, recordó.

Su primera experiencia real frente al micrófono llegó casi de sorpresa y en plena cobertura de ciclismo, durante una Vuelta de Mendoza. “Habíamos ido con Claudio a trabajar porque lo habían contratado para transmitir la carrera. Llegamos y me dice: ‘Falló el comentarista, así que para cerrar el acuerdo tenés que comentar’. Imaginate los nervios”, relató. Aquella experiencia improvisada terminó siendo el punto de partida. “No me imaginaba que iba a empezar mi carrera en el periodismo así, de sorpresa, pero salió bastante bien y desde ahí ya no paré”.

Para Kike, el vínculo con la radio tiene una explicación clara y está en su propia historia familiar. Su padre, “Pico” Bonomo, fue durante años motorista y técnico de Radio Colón, en una época donde las transmisiones dependían tanto de la técnica como del oficio. “La injerencia de mi viejo en la familia creo que es total. Primero Claudio, después Fernando comprando un medio y ahora yo haciendo periodismo deportivo. La pasión por la radio viene de él”, aseguró.

En ese recorrido, su hermano Claudio también fue una referencia directa. “Más allá de que sea mi hermano, yo crecí con él en esto. Somos compinches, compañeros de viaje, y obviamente es mi referente en el periodismo”, contó.

El deporte, además, siempre formó parte de su vida. “Soy un animal de ver deporte todo el día. Consumo deporte todo el tiempo. Me encanta el fútbol, el ciclismo, el hockey, el básquet, el tenis, el vóley”, dijo. Aunque hay un mundo que le toca una fibra especial: el del motor. “Le tengo un cariño particular porque corrí en moto muchos años cuando era chico. Entonces el motociclismo y el automovilismo siempre me tiran un poquito más”.

Antes de consolidarse en el periodismo, Bonomo también tuvo otras experiencias laborales. Algo que, según él, forma parte de su forma de encarar la vida. “Yo me describo como un emprendedor. Nunca me conformo con un solo trabajo. Fui deportista de chico, después comerciante, productor y hoy periodista deportivo”, explicó.

Con esa mezcla de historia familiar, pasión por el deporte y ganas de probar cosas nuevas, Kike Bonomo inició su propio camino. Un nuevo capítulo para un apellido que, desde hace años, ya forma parte del deporte y radiofonía de San Juan.