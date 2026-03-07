sábado 7 de marzo 2026

Iniciativa

Comerciantes de San Juan anuncian "Liquidación 365", un programa de descuentos durante todo el 2026

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos impulsó la iniciativa para que los locales de Capital mantengan ofertas permanentes y ayuden a aliviar el bolsillo de las familias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan anunció el lanzamiento del programa “Liquidación 365”, una iniciativa que busca ofrecer descuentos permanentes en los comercios de la Capital durante todo el 2026 con el objetivo de aliviar el impacto de la situación económica en las familias sanjuaninas.

La propuesta, impulsada por la comisión directiva de la entidad, plantea un esquema diferente a las promociones tradicionales, ya que no se limitará a fechas puntuales. En cambio, los locales adheridos mantendrán de manera continua un sector de productos en oferta durante todo el año.

Según explicaron desde la institución, el programa abarcará diversos rubros comerciales, entre ellos indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar y servicios generales, lo que permitirá que los consumidores encuentren promociones en distintos tipos de productos.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será fomentar el pago en efectivo, modalidad que contará con descuentos más importantes con el objetivo de ofrecer precios más accesibles para los compradores.

Desde la Cámara señalaron que el programa busca no solo beneficiar a los consumidores, sino también dinamizar la actividad comercial local y contribuir al sostenimiento del empleo en el sector.

“Frente a los desafíos económicos, los comerciantes de San Juan hemos decidido unirnos para ofrecer soluciones concretas. Queremos que el vecino sepa que en la Capital encontrará oportunidades reales todos los días del año”, indicaron desde la entidad.

Los organizadores invitaron a la comunidad a identificar en las vidrieras de los locales el distintivo del programa “Liquidación 365” y acercarse a los centros comerciales de la Capital para aprovechar las ofertas disponibles.

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, con sede en la Galería Unicentro, impulsa esta propuesta como parte de su misión de fortalecer el comercio local y acompañar a la comunidad sanjuanina en el actual contexto económico.

