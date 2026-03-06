Defensa canjeó Mercedes-Benz, lanchas y generadores por cuatro motoguadañas

La Fuerza Aérea Argentina, a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista (Santa Fe), cerró una permuta para “herramientas varias” por la que entregó un lote completo de bienes en rezago —que incluye dos generadores GM 567, un grupo electrógeno Deutz, vehículos Mercedes-Benz (ómnibus y camión volcador), dos Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne, un autoelevador Clark y dos embarcaciones con motores Johnson— a cambio de un paquete de herramientas cuyo núcleo son cuatro motoguadañas.
El apodo “Don Chatarrín” —que Javier Milei usó para definir al empresario argentino Paolo Rocca en otra pelea pública— parece calcado para este expediente: acá la “chatarra” es literal y el canje es de fierros pesados por herramientas de uso corriente, con pérdidas millonarias para el Estado.
El trámite se encuadró como Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25 bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti. La contraparte de la permuta es un es privado: Miguel Ángel Barolín.
Lo que entregó el Estado
El lote incluye seis vehículos, dos embarcaciones, un grupo electrógeno Deutz y dos generadores GM 567. En los anexos técnicos, además, aparece el dato clave de “rescate”: los generadores GM consignan 25.500 kg de hierro de fundición y 500 kg de cobre (bobinado).
Detalle de bienes entregados:
Ómnibus Mercedes-Benz OH 1115
Camión Mercedes-Benz 1514 (volcador)
2 Renault Trafic
Chevrolet Cheyenne
Autoelevador Clark
Bote neumático Zodiac con motor Johnson 55 HP
Embarcación “Antártida-05” con motor Johnson 115 HP
Grupo electrógeno Deutz 40 kVA sobre tráiler
2 generadores GM 567 (N° 9006 y 9008)
El pliego, además, deja asentado que se entrega “en el estado en que se encuentra” (rezago), un encuadre que suele abaratar… pero en este caso, incluso con supuestos conservadores, la cuenta igual queda en rojo.
Lo que recibió el Estado
Las especificaciones sobre lo recibido enumeran un combo de herramientas que incluye taladro, atornillador, amoladora 230 mm, hidrolavadora 154 bar, rotomartillo 52 mm, manifold, juegos de llaves/destornilladores, 4 motoguadañas FS 221, hormigonera 150 L e impresoras Brother.
Ruido adicional del expediente: se piden dos impresoras en las especificaciones, pero en el detalle de adjudicación figuran tres (para esta cuenta se toma tres, lo más “favorable” al Estado).
La cuenta, con números y cotizaciones del mercado local
1) Valor de lo que recibe el Estado (precios publicados)
En criollo: aun aceptando que es “rezago” y que el adjudicatario se hace cargo del retiro, la foto queda brutalmente simple: Mercedes-Benz + GM + Deutz + lanchas Johnson a cambio de cuatro motoguadañas y un combo de herramientas.