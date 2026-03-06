viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negocio

Defensa canjeó Mercedes-Benz, lanchas y generadores por cuatro motoguadañas

El Estado habría perdido entre $10 y $12 millones al canjear vehículos, embarcaciones y generadores por cuatro motoguadañas, una hidrolavadora, destornilladores y hasta tres impresoras.

Por Agencia NA
image

La Fuerza Aérea Argentina, a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista (Santa Fe), cerró una permuta para “herramientas varias” por la que entregó un lote completo de bienes en rezago —que incluye dos generadores GM 567, un grupo electrógeno Deutz, vehículos Mercedes-Benz (ómnibus y camión volcador), dos Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne, un autoelevador Clark y dos embarcaciones con motores Johnson— a cambio de un paquete de herramientas cuyo núcleo son cuatro motoguadañas.

Lee además
argentina week en nueva york: confirmaron en que panel disertara orrego, en su viaje con milei
Estados Unidos

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei
dolor en olivos: fallecio uno de los perros de javier milei
Deceso

Dolor en Olivos: falleció uno de los perros de Javier Milei

El apodo “Don Chatarrín”que Javier Milei usó para definir al empresario argentino Paolo Rocca en otra pelea pública— parece calcado para este expediente: acá la “chatarra” es literal y el canje es de fierros pesados por herramientas de uso corriente, con pérdidas millonarias para el Estado.

El trámite se encuadró como Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25 bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti. La contraparte de la permuta es un es privado: Miguel Ángel Barolín.

Lo que entregó el Estado

El lote incluye seis vehículos, dos embarcaciones, un grupo electrógeno Deutz y dos generadores GM 567. En los anexos técnicos, además, aparece el dato clave de “rescate”: los generadores GM consignan 25.500 kg de hierro de fundición y 500 kg de cobre (bobinado).

Detalle de bienes entregados:

  • Ómnibus Mercedes-Benz OH 1115
  • Camión Mercedes-Benz 1514 (volcador)
  • 2 Renault Trafic
  • Chevrolet Cheyenne
  • Autoelevador Clark
  • Bote neumático Zodiac con motor Johnson 55 HP
  • Embarcación “Antártida-05” con motor Johnson 115 HP
  • Grupo electrógeno Deutz 40 kVA sobre tráiler
  • 2 generadores GM 567 (N° 9006 y 9008)

El pliego, además, deja asentado que se entrega “en el estado en que se encuentra” (rezago), un encuadre que suele abaratar… pero en este caso, incluso con supuestos conservadores, la cuenta igual queda en rojo.

image
image
image
image
image

Lo que recibió el Estado

Las especificaciones sobre lo recibido enumeran un combo de herramientas que incluye taladro, atornillador, amoladora 230 mm, hidrolavadora 154 bar, rotomartillo 52 mm, manifold, juegos de llaves/destornilladores, 4 motoguadañas FS 221, hormigonera 150 L e impresoras Brother.

Ruido adicional del expediente: se piden dos impresoras en las especificaciones, pero en el detalle de adjudicación figuran tres (para esta cuenta se toma tres, lo más “favorable” al Estado).

La cuenta, con números y cotizaciones del mercado local

1) Valor de lo que recibe el Estado (precios publicados)

  • Motoguadaña STIHL FS 221: $1.157.934,10 c/u × 4 = $4.631.736,40.
  • Rotomartillo Makita HR5212C: $1.548.410,00.
  • Hidrolavadora Logus GHL-150 (154 bar): $771.748,24.
  • Taladro percutor Makita HP1640: $161.717,00.
  • Atornillador Lusqtoff ATL710-8 (710W): $83.884,00.
  • Amoladora Makita GA9040S01 (230 mm): $395.705,00.
  • Manifold Cooltech (GGT-410-B): $63.777,29.
  • Juego de llaves combinadas Bremen 6 a 24: $217.614,00.
  • Juego puntas Torx Hamilton JT13: $50.455,00.
  • Juego destornilladores Hamilton (6 piezas): $26.445,00.
  • Hormigonera 150 L / 1 HP (Deper, referencia): $666.400,00.
  • Impresora Brother HL-1212W: $259.999,00 c/u × 3 = $779.997,00.

Total recibido (suma): $9.397.888,93.

2) Lo que entrega el Estado (valor de rescate conservador): $19.590.950 a $21.990.950

Para el cálculo se tomaron cotizaciones públicas locales: chatarra sólida $185/kg, chatarra liviana $165/kg, cobre $4.700/kg (bajo) a $9.500/kg (alto).__IP__

  • Hierro fundición (25.500 kg × $185): $4.717.500.
  • Cobre (500 kg): $2.350.000 (a $4.700/kg) a $4.750.000 (a $9.500/kg).
  • Vehículos + Clark (a kilo, conservador): $3.535.950 (chatarra liviana).
  • Deutz 40 kVA: aviso $8.000.000; “rescate” 50% = $4.000.000.
  • 2 embarcaciones con motores Johnson: avisos de referencia US$2.000 (55 HP) y US$5.000 (115 HP). Con dólar oficial $1.425: total $9.975.000; “rescate” 50% = $4.987.500.

Con eso, el lote estatal queda entre $19.590.950 (cobre bajo) y $21.990.950 (cobre alto).

Cuánto perdió el Estado

  • Escenario bajo: $19.590.950 − $9.397.888,93 = $10.193.061,07
  • Escenario alto: $21.990.950 − $9.397.888,93 = $12.593.061,07

En criollo: aun aceptando que es “rezago” y que el adjudicatario se hace cargo del retiro, la foto queda brutalmente simple: Mercedes-Benz + GM + Deutz + lanchas Johnson a cambio de cuatro motoguadañas y un combo de herramientas.

Seguí leyendo

La fábrica de pulóveres más conocida de Mar del Plata extenderá las suspensiones de sus trabajadores

Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, "a favor de las sociedades anónimas deportivas"

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

El Banco Central determinó la tasa pasiva para juicios laborales

Tras denuncias de abandono, el gobierno prepara dos vuelos para repatriar argentinos varados en Dubai

Paritaria de los estatales: UPCN aceptó el aumento del 2,2 en febrero y ATE lo rechazó por "insuficiente"

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados

La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral y pidió que se declare inconstitucional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, como votarian los monobloques en diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

Por Luz Ochoa
Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Atracos callejeros

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza
Video

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza