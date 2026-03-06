Defensa canjeó Mercedes-Benz, lanchas y generadores por cuatro motoguadañas

La Fuerza Aérea Argentina, a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista (Santa Fe), cerró una permuta para “herramientas varias” por la que entregó un lote completo de bienes en rezago —que incluye dos generadores GM 567 , un grupo electrógeno Deutz , vehículos Mercedes-Benz (ómnibus y camión volcador), dos Renault Trafic , una pickup Chevrolet Cheyenne , un autoelevador Clark y dos embarcaciones con motores Johnson — a cambio de un paquete de herramientas cuyo núcleo son cuatro motoguadañas .

El apodo “Don Chatarrín” — que Javier Milei usó para definir al empresario argentino Paolo Rocca en otra pelea pública — parece calcado para este expediente: acá la “chatarra” es literal y el canje es de fierros pesados por herramientas de uso corriente, con pérdidas millonarias para el Estado.

El trámite se encuadró como Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25 bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti. La contraparte de la permuta es un es privado: Miguel Ángel Barolín.

Lo que entregó el Estado

El lote incluye seis vehículos, dos embarcaciones, un grupo electrógeno Deutz y dos generadores GM 567. En los anexos técnicos, además, aparece el dato clave de “rescate”: los generadores GM consignan 25.500 kg de hierro de fundición y 500 kg de cobre (bobinado).

Detalle de bienes entregados:

Ómnibus Mercedes-Benz OH 1115

Camión Mercedes-Benz 1514 (volcador)

2 Renault Trafic

Chevrolet Cheyenne

Autoelevador Clark

Bote neumático Zodiac con motor Johnson 55 HP

Embarcación “Antártida-05” con motor Johnson 115 HP

Grupo electrógeno Deutz 40 kVA sobre tráiler

2 generadores GM 567 (N° 9006 y 9008)

El pliego, además, deja asentado que se entrega “en el estado en que se encuentra” (rezago), un encuadre que suele abaratar… pero en este caso, incluso con supuestos conservadores, la cuenta igual queda en rojo.

image

image

image

image

image

Lo que recibió el Estado

Las especificaciones sobre lo recibido enumeran un combo de herramientas que incluye taladro, atornillador, amoladora 230 mm, hidrolavadora 154 bar, rotomartillo 52 mm, manifold, juegos de llaves/destornilladores, 4 motoguadañas FS 221, hormigonera 150 L e impresoras Brother.

Ruido adicional del expediente: se piden dos impresoras en las especificaciones, pero en el detalle de adjudicación figuran tres (para esta cuenta se toma tres, lo más “favorable” al Estado).

La cuenta, con números y cotizaciones del mercado local

1) Valor de lo que recibe el Estado (precios publicados)

Motoguadaña STIHL FS 221: $1.157.934,10 c/u × 4 = $4.631.736,40.

Rotomartillo Makita HR5212C: $1.548.410,00.

Hidrolavadora Logus GHL-150 (154 bar): $771.748,24.

Taladro percutor Makita HP1640: $161.717,00.

Atornillador Lusqtoff ATL710-8 (710W): $83.884,00.

Amoladora Makita GA9040S01 (230 mm): $395.705,00.

Manifold Cooltech (GGT-410-B): $63.777,29.

Juego de llaves combinadas Bremen 6 a 24: $217.614,00.

Juego puntas Torx Hamilton JT13: $50.455,00.

Juego destornilladores Hamilton (6 piezas): $26.445,00.

Hormigonera 150 L / 1 HP (Deper, referencia): $666.400,00.

Impresora Brother HL-1212W: $259.999,00 c/u × 3 = $779.997,00.

Total recibido (suma): $9.397.888,93.

2) Lo que entrega el Estado (valor de rescate conservador): $19.590.950 a $21.990.950

Para el cálculo se tomaron cotizaciones públicas locales: chatarra sólida $185/kg, chatarra liviana $165/kg, cobre $4.700/kg (bajo) a $9.500/kg (alto).__IP__

Hierro fundición (25.500 kg × $185): $4.717.500.

Cobre (500 kg): $2.350.000 (a $4.700/kg) a $4.750.000 (a $9.500/kg).

Vehículos + Clark (a kilo, conservador): $3.535.950 (chatarra liviana).

Deutz 40 kVA: aviso $8.000.000; “rescate” 50% = $4.000.000.

2 embarcaciones con motores Johnson: avisos de referencia US$2.000 (55 HP) y US$5.000 (115 HP). Con dólar oficial $1.425: total $9.975.000; “rescate” 50% = $4.987.500.

Con eso, el lote estatal queda entre $19.590.950 (cobre bajo) y $21.990.950 (cobre alto).

Cuánto perdió el Estado

Escenario bajo: $19.590.950 − $9.397.888,93 = $10.193.061,07

Escenario alto: $21.990.950 − $9.397.888,93 = $12.593.061,07

En criollo: aun aceptando que es “rezago” y que el adjudicatario se hace cargo del retiro, la foto queda brutalmente simple: Mercedes-Benz + GM + Deutz + lanchas Johnson a cambio de cuatro motoguadañas y un combo de herramientas.