viernes 6 de marzo 2026

Consumo

La fábrica de pulóveres más conocida de Mar del Plata extenderá las suspensiones de sus trabajadores

La medida se da en medio de la caída del consumo y el impacto de las importaciones en el sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La empresa Textilana S.A., fabricante de la tradicional marca de indumentaria Mauro Sergio, extendió la suspensión de 175 trabajadores de su planta de Mar del Plata hasta junio de 2026. La medida, que inicialmente vencía el 31 de marzo, profundiza la incertidumbre laboral en una de las fábricas textiles más importantes de la ciudad.

La decisión fue comunicada a los empleados tras una reunión entre representantes de la empresa y los trabajadores. Como resultado del encuentro, los operarios recibieron la noticia de que la suspensión de actividades se prolongará por al menos tres meses más, lo que genera preocupación sobre el futuro de los puestos laborales.

Cabe recordar que la crisis de Textilana se profundizó a mediados de noviembre del año pasado, cuando la empresa y los trabajadores acordaron suspender a 175 de los 250 operarios de la planta ubicada sobre la Ruta 88.

En ese momento, la medida se había establecido hasta el 31 de marzo de 2026, con la expectativa de reanudar la actividad a partir de abril.

Sin embargo, con la nueva decisión empresarial, los trabajadores deberán permanecer sin tareas hasta junio. Durante ese período, los empleados suspendidos percibirán el 78% de su salario de bolsillo, mientras que el aguinaldo será abonado en dos cuotas.

En este contexto, la situación genera una fuerte preocupación entre los operarios, ya que la reducción de ingresos se produce en un escenario de pérdida del poder adquisitivo.

Además, incluso los cerca de 60 trabajadores que aún mantienen alguna actividad dentro de la planta temen que la crisis termine afectando también su continuidad laboral.

Por otra parte, la extensión de las suspensiones se produce en medio de una retracción general de la industria textil. En particular, el sector se encuentra golpeado por la caída del consumo interno y por la creciente competencia de productos importados, que presionan sobre la producción local.

