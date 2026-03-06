viernes 6 de marzo 2026

UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

El fallecido iba como acompañante en una moto que conducía su primo, de 21 años; que ahora se encuentra internado con distintas lesiones. Testigos afirman que los dos iban sin casco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-06 at 07.36.34

Un trágico choque ocurrido en la noche del jueves en Rawson terminó con la vida de un joven de 18 años y dejó gravemente herido a su primo, quien conducía la motocicleta en la que circulaban.

Imagen ilustrativa.
La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo
Los hermanos Matías, Diego y Rodrigo Malla Marín, los ahora condenados.
Patota

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

El hecho se registró alrededor de las 22.45 en la intersección de calles Rizo y Capdevila, en el barrio Hugo Montaño. De acuerdo con la información judicial, en el lugar chocaron un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta tipo enduro de 150 cc.

Según las primeras pericias, el auto era conducido por Domingo Alberto Castillo, de 44 años, quien circulaba por calle Capdevila en dirección norte-sur. Al llegar al cruce con calle Rizo, y teniendo prioridad de paso, su vehículo fue impactado en el guardabarros delantero izquierdo por la moto.

La motocicleta era guiada por Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, quien se desplazaba por calle Rizo de este a oeste. Como acompañante viajaba Jeremías Javier Ávila Aballay, de 18 años.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 07.36.34 (1)

Producto del fuerte impacto, ambos motociclistas salieron despedidos y cayeron violentamente sobre la calzada, sufriendo heridas de gravedad. Los dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, pero horas más tarde los médicos confirmaron el fallecimiento de Ávila Aballay en la guardia del centro de salud debido a las severas lesiones sufridas.

De acuerdo con el testimonio de testigos presenciales, ninguno de los dos jóvenes que viajaban en la moto llevaba casco al momento del choque.

Tras su muerte, la Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. En tanto, el conductor de la motocicleta permanece internado con distintas lesiones.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría 25°. También se realizaron tareas de inspección ocular con efectivos de la División Criminalística y personal de la División Delitos. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz, junto al ayudante fiscal César Recio, quienes dispusieron las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

Dejá tu comentario

