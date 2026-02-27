viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Patota

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

Llegaron acusados de golpear y acuchillar a otro joven. No pudieron acreditar las lesiones y solo quedaron imputados por amenazas, de modo que acordaron un juicio abreviado y se fueron a su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los hermanos Matías, Diego y Rodrigo Malla Marín, los ahora condenados.

Los hermanos Matías, Diego y Rodrigo Malla Marín, los ahora condenados.

Los tres hermanos detenidos por el violento ataque a un joven vecino de Rawson fueron a Tribunales y, horas después, regresaron a su casa. Es que llegaron en calidad de imputados por una presunta golpiza y una agresión a cuchillazos, pero terminaron acusados únicamente por el delito de amenazas. Así, acordaron un juicio abreviado y recibieron una pena de 1 año de prisión en suspenso.

Lee además
una vieja disputa en un taller acabo en una paliza a escobazos y en la comisaria de concepcion
Pelea callejera

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción
Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Los hermanos Matías, Diego Armando y Rodrigo Damián Malla Marín fueron detenidos el jueves último en Rawson, imputados por la agresión a Galo Arredondo Luna, ocurrida el 23 de enero pasado. Bajo esos cargos comparecieron este viernes ante el juez de garantías Eugenio Barbera. Sin embargo, la audiencia de formalización dio un giro cuando los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre plantearon que las lesiones no estaban debidamente acreditadas.

image
El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica.

El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica.

En su exposición, el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, explicó que la presunta víctima no concurrió al médico legista y, por lo tanto, no se pudieron certificar los golpes ni las heridas que dijo haber sufrido. Lo que sí quedó acreditado fue que los hermanos Malla Marín persiguieron y amenazaron al joven con un cuchillo y un arma de fuego de juguete. Por ese motivo, la imputación se limitó al delito de amenazas agravadas por el uso de armas, lo que facilitó el acuerdo de juicio abreviado.

image
Los defensores, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre.

Los defensores, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre.

De acuerdo con la denuncia radicada tras el hecho, el episodio se produjo la noche del 23 de enero en la esquina de Doctor Ortega y San Miguel. Arredondo Luna estaba junto a un amigo cuando fue interceptado por uno de los Malla Marín y, segundos después, se sumaron sus dos hermanos, otro integrante de la familia y un sujeto de apellido Echegaray, señalado también como partícipe del ataque.

Siempre según esa versión, el joven fue rodeado y agredido a golpes de puño y puntapiés, mientras al menos dos de los atacantes exhibían cuchillos. En medio de la persecución, aseguró haber recibido puntazos en los brazos, en una pierna y en una mano, además de golpes en el rostro. También denunció que lo amenazaron de muerte y que lo encañonaron con lo que aparentaba ser un arma de fuego antes de que lograra escapar.

image
El juez de garantías Eugenio Barbera.

El juez de garantías Eugenio Barbera.

Si bien en un primer momento se habló de hematomas y posibles heridas cortantes, esas lesiones nunca pudieron incorporarse como prueba objetiva dentro del expediente. La falta de constatación médica terminó siendo clave para que la acusación por lesiones se desvaneciera y el proceso concluyera con una condena en suspenso únicamente por amenazas. Pero el caso aún no está cerrado, dado que todavía permanecen prófugo otro de los Malla Marín y el tal Echegaray.

Temas
Seguí leyendo

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Te Puede Interesar

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan
Régimen Penal Juvenil

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

Por Luz Ochoa
El Senado convirtió en ley la reforma laboral
Congreso

El Senado convirtió en ley la reforma laboral

El sector gastronómico de San Juan no logra repuntar por el bajo poder de compra de los salarios.
Preocupación

Crisis gastronómica: las ventas cayeron hasta un 40% y crece el consumo en cuotas con billeteras virtuales

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado
Clima

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad