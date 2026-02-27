Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Mediante un juicio abreviado realizado este viernes, condenaron a un metalúrgico de Pocito por los abusos sexuales cometidos contra la hija de su expareja. La víctima tenía 8 años cuando sufrió los ultrajes y la pena que recibió el sujeto fue de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

Braian Omar Ramos , de 30 años, llegó en libertad a la audiencia de este viernes en la que estuvo asistido por la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI , formalizó la causa iniciada en enero último e imputó al metalúrgico los delitos de abuso sexual simple agravado por la situación de guarda -un hecho-, en concurso real con abuso sexual simple reiterado, agravado por su condición de guardador.

El fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI.

El fiscal expuso que los hechos salieron a la luz el año pasado, pero sucedieron cuando la nena tenía 8 años y este sujeto mantenía una relación sentimental con su madre. Hoy, ella tiene 12 años y la pareja está separada hace tiempo.

La nena empezó a ser asistida por una psicóloga y fue ahí que contó que la antigua pareja de su mamá había abusado de ella. Eso derivó en la denuncia en enero último y posteriormente tomaron declaración a la niña a través de Cámara Gesell. En ese relato dijo que el sujeto la sometió a tocamientos y también hizo que ella pasara sus manos por las partes íntimas de él.

La jueza de garantías Gloria Chicón.

Uno de los abusos ocurrió en la casa de su madre y otras veces los ultrajes tuvieron lugar en la vivienda del sujeto, a donde iban de visitan o se quedaba a dormir. El hombre aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la niña.

Este viernes era la formalización de la causa, pero el fiscal Iglesias y la abogada Noriega arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. Ramos dio su consentimiento y aceptó su responsabilidad en los abusos, como también se mostró conforme con la pena propuesta. Fue así que la jueza de garantías Gloria Chicón refrendó el acuerdo y dictó la pena de 3 años de prisión en suspenso contra el metalúrgico.