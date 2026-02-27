viernes 27 de febrero 2026

Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

El hombre y su defensa acordaron el juicio abreviado y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. La víctima de los abusos tenía 8 años cuando ocurrieron los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ahora condenado.

El ahora condenado.

Mediante un juicio abreviado realizado este viernes, condenaron a un metalúrgico de Pocito por los abusos sexuales cometidos contra la hija de su expareja. La víctima tenía 8 años cuando sufrió los ultrajes y la pena que recibió el sujeto fue de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

Braian Omar Ramos, de 30 años, llegó en libertad a la audiencia de este viernes en la que estuvo asistido por la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI, formalizó la causa iniciada en enero último e imputó al metalúrgico los delitos de abuso sexual simple agravado por la situación de guarda -un hecho-, en concurso real con abuso sexual simple reiterado, agravado por su condición de guardador.

image
El fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI. Del otro lado, la abogada defensora María Filomena Noriega.

El fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI. Del otro lado, la abogada defensora María Filomena Noriega.

El fiscal expuso que los hechos salieron a la luz el año pasado, pero sucedieron cuando la nena tenía 8 años y este sujeto mantenía una relación sentimental con su madre. Hoy, ella tiene 12 años y la pareja está separada hace tiempo.

La nena empezó a ser asistida por una psicóloga y fue ahí que contó que la antigua pareja de su mamá había abusado de ella. Eso derivó en la denuncia en enero último y posteriormente tomaron declaración a la niña a través de Cámara Gesell. En ese relato dijo que el sujeto la sometió a tocamientos y también hizo que ella pasara sus manos por las partes íntimas de él.

image
La jueza de garantías Gloria Chicón.

La jueza de garantías Gloria Chicón.

Uno de los abusos ocurrió en la casa de su madre y otras veces los ultrajes tuvieron lugar en la vivienda del sujeto, a donde iban de visitan o se quedaba a dormir. El hombre aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la niña.

Este viernes era la formalización de la causa, pero el fiscal Iglesias y la abogada Noriega arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. Ramos dio su consentimiento y aceptó su responsabilidad en los abusos, como también se mostró conforme con la pena propuesta. Fue así que la jueza de garantías Gloria Chicón refrendó el acuerdo y dictó la pena de 3 años de prisión en suspenso contra el metalúrgico.

