sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Extendieron la prisión preventiva para el changarín que es acusado de abusar de su exmujer y su hijastra

Este viernes, la fiscalía pidió prorrogar la prisión preventiva dado que pronto pedirán el juicio. El sujeto es acusado de graves delitos y puede recibir 13 años de cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acusado frente al juez Alberto Caballero.

El acusado frente al juez Alberto Caballero.

Renovaron por dos meses más la prisión preventiva para el pocitano que trabajaba como changarín del Mercado Concentrador de Rawson y que es investigado por la presunta coacción y violación contra su exmujer, y el supuesto abuso de su hijastra de 6 años. Pese a la oposición de su defensa, el juez de garantías Alberto Caballero extendió los plazos de su detención dado que el imputado pronto será llevado a juicio y puede recibir una condena de 13 años de cárcel.

Lee además
ataco por segunda vez a su exmujer y aun asi consiguio zafar de la carcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana

La audiencia se realizó este viernes y fue presidida por Caballero, quien se encuentra de turno durante la feria judicial y subrogó al juez Javier Figuerola. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva al considerar que la investigación se encuentra en su tramo final y que, en breve, se avanzará con la audiencia de control de acusación para pedir la elevación a juicio.

image

El pedido fue formulado por la fiscal coordinadora de la UFI CAVIG, Claudia Ruíz Carignano, quien sostuvo que persisten los riesgos procesales, especialmente por la gravedad de los hechos investigados y la pena en expectativa. Según expuso, la fiscalía ya definió que solicitará una condena de 13 años de prisión para L.F.M., imputado por abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja, y de abuso sexual simple, agravados por la convivencia y la guarda, que tuvo como víctima a la hija de la mujer.

Por su parte, la abogada defensora María Filomena Noriega se opuso a extender la prisión preventiva. Argumentó que su defendido no cuenta con condenas anteriores y que siempre se sometió al proceso judicial. No obstante, el juez Caballero ponderó la entidad de los delitos atribuidos, el estado avanzado de la causa y la elevada pena que podría recaer sobre el imputado en caso de ser condenado, tal como sostenía la fiscalía.

image

En ese contexto, el magistrado resolvió renovar la prisión preventiva hasta el próximo 3 de marzo, plazo dentro del cual se prevé la realización de la audiencia de control de acusación, instancia clave previa al debate oral.

El acusado, identificado por sus iniciales L.F.M., permanece detenido desde marzo pasado en el Servicio Penitenciario Provincial. Está imputado por hechos de extrema gravedad: la presunta violación y coacción contra su expareja, con quien convivió durante varios años, y el abuso sexual de su hijastra, cuya denuncia fue incorporada posteriormente a la causa tras su declaración en Cámara Gesell.

Temas
Seguí leyendo

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

Un incendio arrasó con la planta alta de una vivienda en el barrio Frondizi

Una trama de infidelidad habría desencadenado una persecución y un choque en Caucete

Robó en una bodega de Marquesado y cayó detenido cuando escapaba con un curioso botín

Una albardonera fue mordida por perros cuando se entrenaba cerca de su casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos. video
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Te Puede Interesar

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

El archivo histórico que muestra cómo se construyó uno de los destinos turísticos favorito de los sanjuaninos en Chile
Video

El archivo histórico que muestra cómo se construyó uno de los destinos turísticos favorito de los sanjuaninos en Chile