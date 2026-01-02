Extendieron la prisión preventiva para el changarín que es acusado de abusar de su exmujer y su hijastra

Renovaron por dos meses más la prisión preventiva para el pocitano que trabajaba como changarín del Mercado Concentrador de Rawson y que es investigado por la presunta coacción y violación contra su exmujer, y el supuesto abuso de su hijastra de 6 años. Pese a la oposición de su defensa, el juez de garantías Alberto Caballero extendió los plazos de su detención dado que el imputado pronto será llevado a juicio y puede recibir una condena de 13 años de cárcel.

La audiencia se realizó este viernes y fue presidida por Caballero, quien se encuentra de turno durante la feria judicial y subrogó al juez Javier Figuerola . En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva al considerar que la investigación se encuentra en su tramo final y que, en breve, se avanzará con la audiencia de control de acusación para pedir la elevación a juicio.

image

El pedido fue formulado por la fiscal coordinadora de la UFI CAVIG, Claudia Ruíz Carignano, quien sostuvo que persisten los riesgos procesales, especialmente por la gravedad de los hechos investigados y la pena en expectativa. Según expuso, la fiscalía ya definió que solicitará una condena de 13 años de prisión para L.F.M., imputado por abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja, y de abuso sexual simple, agravados por la convivencia y la guarda, que tuvo como víctima a la hija de la mujer.

Por su parte, la abogada defensora María Filomena Noriega se opuso a extender la prisión preventiva. Argumentó que su defendido no cuenta con condenas anteriores y que siempre se sometió al proceso judicial. No obstante, el juez Caballero ponderó la entidad de los delitos atribuidos, el estado avanzado de la causa y la elevada pena que podría recaer sobre el imputado en caso de ser condenado, tal como sostenía la fiscalía.

image

En ese contexto, el magistrado resolvió renovar la prisión preventiva hasta el próximo 3 de marzo, plazo dentro del cual se prevé la realización de la audiencia de control de acusación, instancia clave previa al debate oral.

El acusado, identificado por sus iniciales L.F.M., permanece detenido desde marzo pasado en el Servicio Penitenciario Provincial. Está imputado por hechos de extrema gravedad: la presunta violación y coacción contra su expareja, con quien convivió durante varios años, y el abuso sexual de su hijastra, cuya denuncia fue incorporada posteriormente a la causa tras su declaración en Cámara Gesell.