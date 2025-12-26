Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana

El sanjuanino que supuestamente envió una bala envuelta en un moño y hostigó de manera reiterada a su exmujer de nacionalidad venezolana seguirá siendo investigado por la Justicia. Este viernes se realizó una audiencia en la que el fiscal de la causa solicitó la prórroga de la investigación y el juez resolvió extender los plazos por cuatro meses más, pero con el imputado en libertad.

Violencia de género El sanjuanino acusado de mandarle una bala a su exmujer sumó otra denuncia, pero fue liberado

Violencia de género Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Daniel Alejandro Cortez es de Rawson y cuenta con una condena previa de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso que fue dictada en julio último, justamente, producto de los reiterados actos intimidatorios que contra su expareja, quien hoy tiene medidas de protección.

image

Pese a esa condena y a las restricciones judiciales vigentes, el conflicto volvió a escalar el 19 de agosto pasado, cuando la mujer denunció haber recibido un paquete en su lugar de trabajo. Al abrirlo, descubrió un mensaje armado con recortes que decía: “Venezolana, te llegó la hora”, acompañado por una bala calibre 9 milímetros envuelta con una cinta a modo de moño, según confirmaron fuentes judiciales.

A raíz de ese episodio, Cortez fue detenido el 21 de agosto y el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, le imputó el delito de amenazas simples y solicitó prisión preventiva. En aquella audiencia, la abogada María Filomena Noriega –su defensora- se opuso a la detención, pero el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió imponerle 20 días de prisión preventiva.

image La abogada María Filomena Noriega.

Ese plazo se cumplió y el imputado recuperó la libertad a mediados de septiembre, tras el pedido de la abogada Noriega y el vencimiento de la prisión preventiva. No obstante, la causa continuó abierta y bajo investigación.

Luego de quedar en libertad, el acusado volvió a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva denuncia de la víctima. En esa presentación, la mujer aseguró haber recibido mensajes intimidatorios desde un teléfono celular que pertenecería a Cortez, lo que derivó en una ampliación de la imputación y la continuidad de las actuaciones judiciales.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Finalmente, este viernes 26 de diciembre se realizó una nueva audiencia en Tribunales. Allí, el fiscal Panetta solicitó formalmente la prórroga de la investigación por cuatro meses, mientras que la abogada defensora María Filomena Noriega pidió que se mantenga la libertad del imputado. El juez Fernández Caussi hizo lugar a la extensión de los plazos investigativos y resolvió que Cortez continúe en libertad, mientras la causa sigue su curso en el ámbito judicial.