sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia de género

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana

Este viernes realizaron una audiencia para extender la investigación por amenazas. El sujeto continúa en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.

Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.

El sanjuanino que supuestamente envió una bala envuelta en un moño y hostigó de manera reiterada a su exmujer de nacionalidad venezolana seguirá siendo investigado por la Justicia. Este viernes se realizó una audiencia en la que el fiscal de la causa solicitó la prórroga de la investigación y el juez resolvió extender los plazos por cuatro meses más, pero con el imputado en libertad.

Lee además
una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: venezolana, te llego la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"
Este es hombre acusado de hostigar y enviarle una bala a su expareja.
Violencia de género

El sanjuanino acusado de mandarle una bala a su exmujer sumó otra denuncia, pero fue liberado

Daniel Alejandro Cortez es de Rawson y cuenta con una condena previa de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso que fue dictada en julio último, justamente, producto de los reiterados actos intimidatorios que contra su expareja, quien hoy tiene medidas de protección.

image

Pese a esa condena y a las restricciones judiciales vigentes, el conflicto volvió a escalar el 19 de agosto pasado, cuando la mujer denunció haber recibido un paquete en su lugar de trabajo. Al abrirlo, descubrió un mensaje armado con recortes que decía: “Venezolana, te llegó la hora”, acompañado por una bala calibre 9 milímetros envuelta con una cinta a modo de moño, según confirmaron fuentes judiciales.

A raíz de ese episodio, Cortez fue detenido el 21 de agosto y el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, le imputó el delito de amenazas simples y solicitó prisión preventiva. En aquella audiencia, la abogada María Filomena Noriega –su defensora- se opuso a la detención, pero el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió imponerle 20 días de prisión preventiva.

image
La abogada María Filomena Noriega.

La abogada María Filomena Noriega.

Ese plazo se cumplió y el imputado recuperó la libertad a mediados de septiembre, tras el pedido de la abogada Noriega y el vencimiento de la prisión preventiva. No obstante, la causa continuó abierta y bajo investigación.

Luego de quedar en libertad, el acusado volvió a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva denuncia de la víctima. En esa presentación, la mujer aseguró haber recibido mensajes intimidatorios desde un teléfono celular que pertenecería a Cortez, lo que derivó en una ampliación de la imputación y la continuidad de las actuaciones judiciales.

image
El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Finalmente, este viernes 26 de diciembre se realizó una nueva audiencia en Tribunales. Allí, el fiscal Panetta solicitó formalmente la prórroga de la investigación por cuatro meses, mientras que la abogada defensora María Filomena Noriega pidió que se mantenga la libertad del imputado. El juez Fernández Caussi hizo lugar a la extensión de los plazos investigativos y resolvió que Cortez continúe en libertad, mientras la causa sigue su curso en el ámbito judicial.

Temas
Seguí leyendo

Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Por un cortocircuito, un caucetero perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el joven que escalo la antena en capital, como lo encontraron y que pasara con el
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
A lo boquetero

Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas
Aclaración

Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación
Justicia penal

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana