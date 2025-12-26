viernes 26 de diciembre 2025

Accidente

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

El siniestro ocurrió en Casuarinas, en 25 de Mayo. El motociclista fue trasladado inconsciente al hospital y permanece en observación en el Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en 25 de Mayo

Un violento siniestro vial se registró este jueves por la tarde en el departamento 25 de Mayo, cuando una motocicleta colisionó desde atrás a una furgoneta que circulaba por la Ruta 279. Como consecuencia del impacto, un joven de 21 años sufrió heridas de consideración y debió ser hospitalizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.45 en la Ruta 279, entre calles 21 y 22, en la localidad de Casuarinas. Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el choque involucró a una furgoneta Volkswagen Caddy y una moto Zanella de 150 cc.

De acuerdo a los datos oficiales, la furgoneta era conducida por Carlos Chifel, de 60 años, quien se desplazaba en sentido oeste-este. Detrás de él circulaba la motocicleta guiada por Rubén Antonio Farías, de 21 años, también en la misma dirección. En un momento, el vehículo de mayor porte habría disminuido la velocidad con la intención de girar hacia el norte, maniobra que derivó en una colisión por alcance: la moto impactó de lleno contra la parte trasera de la furgoneta.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 22.07.25

Un testigo presencial del hecho aportó esta secuencia a los investigadores. Tras el choque, el motociclista cayó violentamente sobre la calzada y debió ser asistido de urgencia en el lugar. En un primer momento fue trasladado inconsciente al hospital departamental de 25 de Mayo.

Posteriormente, debido a la gravedad del cuadro, Farías fue derivado al Hospital Guillermo Rawson. Según el radiograma oficial N° 4343/25, al momento de su ingreso presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC), excoriaciones múltiples y politraumatismos, por lo que quedó internado bajo observación médica.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 22.07.24

En el lugar del siniestro también trascendió que el joven no habría llevado colocado el casco reglamentario al momento del impacto, un dato que es materia de análisis en la investigación.

Personal de la Comisaría 32°, con la agente Milagros Castro como primera interventora, trabajó en el lugar del hecho. La causa quedó caratulada como siniestro vial con lesiones culposas a determinar y es investigada por la UFI de Delitos Especiales, que busca establecer con precisión las responsabilidades del choque.

