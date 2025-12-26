Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Un colectivo de la Red Tulum protagonizó un fuerte accidente en Rawson al perder el control en medio de la lluvia y chocar contra un pilar, dejando varios heridos que fueron atendidos por personal de emergencia.
Un colectivo de la Red Tulum de la empresa mayo, perdió el control en una esquina con pavimento mojado. Varios pasajeros fueron asistidos y algunos trasladados en ambulancia, mientras la policía aseguraba la zona.
El hecho ocurrió en la intersección de Lemos y Calle 5, una zona donde el pavimento estaba resbaladizo por la precipitación. Según testigos, el vehículo comenzó a deslizarse al girar en la esquina, lo que terminó provocando el impacto contra la estructura.
Fuentes presentes en el lugar indicaron que durante la maniobra de giro, una de las ruedas perdió adherencia con el asfalto mojado, provocando que el colectivo se desviara y golpeara el pilar.
Como consecuencia del choque, varios pasajeros recibieron asistencia médica en el sitio. Algunos fueron trasladados en ambulancia para una atención más completa, mientras se evaluaba el estado del resto de los ocupantes.
La policía intervino rápidamente para controlar el tránsito y asegurar la zona del accidente. Por el momento, las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.