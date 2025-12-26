Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado con condiciones inestables en San Juan, marcado por la posibilidad de tormentas durante gran parte de la jornada y un descenso moderado de la temperatura respecto de los últimos días.

Según el pronóstico oficial, la mañana comenzará con tormentas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%, acompañadas por vientos del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 21°C.

Durante la tarde, el escenario mejorará levemente, aunque se mantendrá la chance de tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre 10 y 40%. La temperatura máxima prevista es de 31°C, mientras que el viento rotará al sector sudeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche, el SMN prevé una disminución de la inestabilidad, con cielo algo nublado y baja probabilidad de precipitaciones, que irá de 0 a 10%. La temperatura descenderá hasta los 28°C, con vientos leves del sudeste, entre 7 y 12 km/h.