Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

En la madrugada de este viernes, el exjefe de la Policía de San Juan José Orlando Luna fue víctima de un violento asalto en Rawson. Denunció que dos delincuentes, uno de ellos con cuchillo en mano, le asestó un puntazo a la altura del abdomen en un intento de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 horas. El ex comisario general retirado, de 66 años , expresó que estaba a bordo de su auto Ford esperando su turno de paso en un semáforo ubicado por calle Superiora (Doctor Ortega). En ese lapso, dos desconocidos lo abordaron con intenciones de robarle y en el forcejeo, uno de ellos sacó un arma blanca y le dio un cuchillazo en el lado derecho de su abdomen.

Fuentes policiales dijeron a este diario que la herida no fue grave y que Luna se encontraría fuera de peligro. El caso fue denunciado en Subcomisaria Buenaventura Luna y se caratuló como robo agravado por el uso de arma blanca. El caso ahora está en manos de los investigadores de UFI Delitos Contra la Propiedad.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.37.24 Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan

Cabe destacar que este exjefe de la Policía fue noticia hace más de 10 años. Precisamente en diciembre de 2013 fue echado por el Ejecutivo. En ese año él -estando a cargo de la Jefatura de la Policía de San Juan- realizó una protesta al Gobierno solicitando la suba de sueldos.

En aquella oportunidad, el gobernador José Luis Gioja echó a la mayoría de la Plana Mayor tras el reclamo (pasó el 6 de diciembre de 2013). El único que quedó en su puesto fue Luis Martínez; en ese momento era jefe de la Dirección de Inteligencia (D-2) y fue ascendido a Subjefe de la Policía.