En las redes

Piden cadenas de oración por el motociclista que está muy grave tras un choque en Chimbas

La colisión ocurrió el 25 de diciembre por la mañana sobre calle Oro, en Chimbas. El conductor de la camioneta se fugó tras el choque, pero horas después se entregó en comisaría, mientras el motociclista permanece internado en grave estado. “Necesitamos un milagro y mucha fe”, expresaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El estado de salud del motociclista que resultó gravemente herido en un choque ocurrido en Chimbas mantiene en vilo a familiares y allegados, quienes en las últimas horas difundieron un pedido urgente de cadenas de oración a través de las redes sociales.

“Pido cadenas de oración por Fernando Agüero. Tuvo un accidente, lo dejaron tirado y está grave. Necesitamos un milagro y mucha fe”, expresaron en un flyer que comenzó a circular masivamente.

image

El siniestro vial ocurrió el pasado 25 de diciembre, alrededor de las 8 de la mañana, sobre calle Oro, en el departamento Chimbas. La víctima fue identificada como Luis Fernando Agüero, quien circulaba en motocicleta cuando fue impactado por una camioneta Toyota Hilux. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga sin asistir al motociclista, que quedó tendido sobre el asfalto con heridas de gravedad.

Horas después, cerca del mediodía de este viernes, el conductor de la camioneta se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ª, junto con el rodado involucrado. Fuentes judiciales indicaron que se trata de Marcelo Jaime, de 47 años, quien ya había sido identificado por la UFI Delitos Especiales y era intensamente buscado. La causa quedó en manos de la UFI N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

Un video captado por una cámara de seguridad resultó clave para la investigación, ya que muestra el momento exacto del impacto y la posterior fuga. En las imágenes se observa que la camioneta circulaba por calle Oro, se abre hacia el centro de la calzada, frena e intenta doblar a la derecha sin colocar la luz de giro, sin advertir la presencia de la moto que venía detrás. El motociclista, por su parte, intentó sobrepasar por la derecha, una maniobra indebida según lo establece la Ley de Tránsito.

