Impacto

Duro revés para un empresario mendocino, que deberá pagarle $3.500.000 a una agrupación feminista de San Juan: el motivo

El acuerdo judicial se cerró esta semana tras un viaje frustrado en 2024. El acusado fue detenido en Mendoza y se comprometió a pagar $3.500.000 como reparación integral para poder acceder al sobreseimiento de la causa por estafa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un empresario mendocino deberá pagarle $3.500.000 a la agrupación feminista Mumalá San Juan como parte de un acuerdo judicial que le permitió destrabar su situación procesal en una causa por estafa. El caso se originó tras un viaje contratado en 2024 que nunca se concretó y que dejó a las integrantes de la organización varadas el mismo día de la partida.

El acusado es Alejandro Rubén Cantero, quien había sido contratado junto a Emanuel César Giménez Mercado para realizar el traslado de la agrupación hasta San Salvador de Jujuy, donde participarían de un encuentro. Sin embargo, el día previsto para el viaje ninguno de los responsables apareció ni dio explicaciones, lo que frustró por completo la actividad y motivó la denuncia penal.

La presentación fue realizada ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que avanzó inicialmente contra Giménez Mercado, de origen sanjuanino. Este fue el primer imputado en quedar bajo la lupa judicial y accedió posteriormente a un acuerdo de prisión condicional. En cuanto a Cantero, su situación se complicó y terminó siendo detenido hace alrededor de un mes en la provincia de Mendoza, donde reside.

Esta semana, el empresario logró evitar que la causa avance hacia una instancia más compleja tras alcanzar un acuerdo de reparación integral. En ese marco, se comprometió a abonar $3.500.000 para resarcir el perjuicio económico ocasionado a la agrupación feminista.

El fiscal del caso, Eduardo Gallastegui, avaló el acuerdo presentado por la defensa, mientras que el juez Juan Gabriel Meglioli otorgó la correspondiente homologación judicial. Según se informó, una vez que Cantero complete el pago total del monto pactado, quedará en condiciones de solicitar el sobreseimiento definitivo, lo que pondrá fin a la causa por estafa iniciada tras el frustrado viaje a Jujuy.

Temas
