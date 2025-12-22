Tres meses de preventiva para el acusado de balear a un empresario de la construcción en Chimbas

La causa por el violento asalto ocurrido en la intersección de Ruta 40 y calle Oro, en el departamento Chimbas, sumó un avance clave con la detención de Martín Ezequiel Moreno , señalado como el autor del disparo que dejó herido al conocido empresario de la construcción José Ureña

El hecho se produjo cuando la víctima descendió de su Renault Kangoo para realizar una compra rápida en una verdulería, dejando a su hija dentro del vehículo. En ese momento, un sujeto armado abordó a la joven para robarle el celular y, con el fin de intimidarla, efectuó un disparo al suelo. La situación derivó en un forcejeo cuando el empresario regresó al rodado, instancia en la que recibió un balazo en el hombro.

Tras el ataque, el agresor escapó en motocicleta junto a un cómplice. La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad y distintas medidas probatorias que permitieron identificar al sospechoso. Si bien Moreno negó haber participado del asalto, la fiscal Paula Arredondo, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, presentó elementos que lo vinculan directamente con el hecho.

Durante la audiencia de formalización, el juez Sergio López Martí resolvió dictar tres meses de prisión preventiva por el delito de lesiones en ocasión de robo. Desde la fiscalía remarcaron que el imputado se encontraba con salidas transitorias al momento del ataque, un dato determinante que debilitó la postura de la defensa, encabezada por la abogada Sandra Leveque.