Voraz incendio en una casa de Sarmiento: pérdidas totales por un espiral

Dos incendios se registraron con diferencia de horas en distintas zonas de Santa Lucía. (Imagen de archivo).

Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria durante la madrugada de este lunes en el departamento Sarmiento . El siniestro se produjo cerca de las 4.30, en la zona de Ruta 153, antes del ingreso principal al distrito.

Increíble Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Investigación Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado de manera accidental cuando un menor colocó un espiral cerca de un colchón. El calor habría alcanzado la tela y, en cuestión de minutos, las llamas comenzaron a propagarse sin control.

La vivienda, construida con block y caña, facilitó el rápido avance del incendio, lo que impidió frenar su expansión pese a los intentos de los ocupantes y vecinos del lugar.

A pesar de la intervención inmediata de la familia y personas de las inmediaciones, el fuego arrasó con toda la casa. Las autoridades estiman que las pérdidas fueron totales, aunque no se registraron personas heridas.