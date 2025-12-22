Voraz incendio en una casa de Sarmiento: pérdidas totales por un espiral

Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria durante la madrugada de este lunes en el departamento Sarmiento. El siniestro se produjo cerca de las 4.30, en la zona de Ruta 153, antes del ingreso principal al distrito.
El siniestro se produjo cerca de las 4.30, en la zona de Ruta 153, antes del ingreso principal al distrito. El fuego se habría iniciado por un espiral.
Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado de manera accidental cuando un menor colocó un espiral cerca de un colchón. El calor habría alcanzado la tela y, en cuestión de minutos, las llamas comenzaron a propagarse sin control.
La vivienda, construida con block y caña, facilitó el rápido avance del incendio, lo que impidió frenar su expansión pese a los intentos de los ocupantes y vecinos del lugar.
A pesar de la intervención inmediata de la familia y personas de las inmediaciones, el fuego arrasó con toda la casa. Las autoridades estiman que las pérdidas fueron totales, aunque no se registraron personas heridas.