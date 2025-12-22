Cayó un cargamento de harina de un camión en Avenida Benavídez y afirmaron que varias personas se llevaron bolsas
El hecho ocurrió este lunes al mediodía en la rotonda de calle Salta y avenida Benavídez, cuando la carga de un camión cayó al pavimento tras ceder una baranda. La situación generó demoras en el tránsito y obligó a la intervención policial ante personas que comenzaron a llevarse bolsas de harina.
Un camión protagonizó un incidente vial este lunes al mediodía en la rotonda de calle Salta y Avenida Benavídez, en el límite entre los departamentos Chimbas y Capital, cuando una de sus barandas laterales cedió de manera repentina y provocó la caída de gran parte de su carga.
El hecho ocurrió cerca de las 12 horas y tuvo como protagonista a un vehículo de gran porte que transportaba numerosas bolsas de harina. Como consecuencia del desperfecto, el cargamento terminó desparramado sobre el pavimento, lo que generó complicaciones en el tránsito y obligó a reducir la circulación en la zona.
Según indicaron fuentes allegadas al caso, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a llevarse bolsas de harina del cargamento caído, motivo por el cual se solicitó apoyo para controlar la situación y resguardar la mercadería.
Efectivos policiales intervinieron en el lugar para ordenar el tránsito, asistir al conductor del camión y evitar mayores inconvenientes, mientras se trabajaba en el retiro de la carga esparcida sobre la calzada.