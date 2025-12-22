Rivadavia: un Uber quedó en la mira por manosear y mostrarle sus partes íntimas a una clienta

Una joven sanjuanina de 24 años denunció que vivió un momento detestable en octubre último. Señaló que un chofer de la empresa Uber la manoseó y se masturbó al frente suyo mientras ella esperaba que se realizara el pago. Este lunes quedó formalmente imputado del delito, en la audiencia decidió hablar y dijo que no le hizo nada.

El hecho ocurrió el pasado 21 de octubre en horas de la madrugada. La chica contó que se tomó un Uber y el destino era su casa. Llegaron hasta la vivienda y ella le dijo que le iba a pasar el dinero por transferencia. Esta maniobra se demoró y ahí es cuando este sujeto comenzó a darle charla y ella le respondía sin problema.

Ante la falta de respuestas de su celular, este sujeto se le insinuó y supuestamente le dijo: “Todo se puede solucionar, no te hagas problema”. La muchacha intentó bajarse para decirle a su papá que le de el efectivo, y este le manifestó: “No lo molestes, es tarde” y comenzó a acariciarle sus piernas desde el asiento del conductor.

Ahí la chica dijo que hizo le sacó la mano de encima a este hombre y que se puso la mochila sobre sus piernas. Miró hacia la puerta de su casa para ver si aparecía su papá y cuando devolvió la mirada hacia adelante, estaba este hombre con los pantalones bajos y masturbándose.

La joven dijo que se bajó, que le dio el dinero que le pasó su papá y que se acostó a dormir.

El imputado, identificado como Raúl Alfredo Martín, habló en la audiencia de formalización y expresó que no le hizo nada a la joven. Agregó, que le exigió que le mostrara el comprobante de la transferencia o que, si no le pagara en efectivo. La defensora oficial Sandra Leveque manifestó que niega los hechos relatados por la fiscal de UFI CAVIG.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli le otorgó la libertad, pero quedó imputado formalmente por el delito de exhibiciones obscenas.