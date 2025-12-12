Con juegos y un playón deportivo, quedó como nueva una histórica plaza de Rivadavia

Rivadavia cuenta con otra plaza renovada a pleno, con juegos y un playón deportivo.

Este jueves, la Municipalidad de Rivadavia inauguró las obras de refacción en un histórico espacio verde del departamento. Se trata de la Plaza Portal de Rivadavia, que fue completamente transformada, convirtiéndose en un espacio moderno, seguro y totalmente funcional, listo para ser el nuevo corazón recreativo y deportivo del departamento.

Con una visión centrada en el bienestar de la comunidad, el Intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de las imponentes obras enfocadas en mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. Las tareas abarcaron la construcción civil, la instalación eléctrica de última generación y la renovación estética (pintura) de todo el predio.

image

Entre las principales acciones de construcción y mejora, se destacan:

Nuevas Superficies y Delimitaciones: Se construyeron 150 metros lineales de cordón y se instalaron 50 metros cuadrados de vereda.

Ampliación del Área Deportiva: El Playón Deportivo fue objeto de una importante ampliación, alcanzando una medida final de 230 metros cuadrados. Para su delimitación, se realizaron 70 metros lineales de cordones internos, separando el área con césped de gramilla.

Espacios Recreativos y de Salud: Se construyó un playón de 40 metros cuadrados destinado exclusivamente a juegos infantiles. Además, se incorporaron nuevos juegos infantiles y se instalaron 2 aparatos de salud.

Mejoras Estructurales: Se construyó puente rampa, se colocaron cestos de residuos, y se procedió a la remodelación de bancos existentes.

Parquización: Se realizó la colocación de 550 metros cuadrados de césped tipo bermuda, la incorporación de 10 árboles fresnos americanos, y la incorporación de granilla en sectores de juegos y aledaños.

image

En lo que respecta a la iluminación, se ejecutó una completa renovación para garantizar la seguridad y el uso nocturno de la plaza, priorizando la eficiencia energética:

Se colocaron 8 columnas de 6,30 metros de altura equipadas con doble paleta LED de 150 watts.

Se instalaron 200 metros lineales de cable protudur subterráneo y 100 metros lineales de cable tipo taller para completar la instalación.

image

La intervención finalizó con un plan de pintura integral para revitalizar la imagen de la plaza. Se pintaron los siguientes elementos:

Cordones perimetrales e internos.

Playón deportivo.

Playón de juegos infantiles.

Bancos y juegos de salud.

Juegos infantiles.

Verjas seleccionadas y el Muro de contención.