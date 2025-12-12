viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Con juegos y un playón deportivo, quedó como nueva una histórica plaza de Rivadavia

Desde la Municipalidad indicaron que buscaron crear un espacio seguro, moderno y funcional para los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rivadavia cuenta con otra plaza renovada a pleno, con juegos y un playón deportivo.

Rivadavia cuenta con otra plaza renovada a pleno, con juegos y un playón deportivo.

image

Este jueves, la Municipalidad de Rivadavia inauguró las obras de refacción en un histórico espacio verde del departamento. Se trata de la Plaza Portal de Rivadavia, que fue completamente transformada, convirtiéndose en un espacio moderno, seguro y totalmente funcional, listo para ser el nuevo corazón recreativo y deportivo del departamento.

Lee además
Junto a Papa Noel y decenas de niños, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal.
Celebración

De la mano de Papá Noel, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal
El skatepark que fue inaugurado en Ullum hace menos de 6 meses (foto), ya sufrió dos hechos graves de vandalismo.
Vandalismo sin pausa

En menos de seis meses, el skatepark de Ullum ya sufrió destrozos en dos oportunidades

Con una visión centrada en el bienestar de la comunidad, el Intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de las imponentes obras enfocadas en mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. Las tareas abarcaron la construcción civil, la instalación eléctrica de última generación y la renovación estética (pintura) de todo el predio.

image

Entre las principales acciones de construcción y mejora, se destacan:

  • Nuevas Superficies y Delimitaciones: Se construyeron 150 metros lineales de cordón y se instalaron 50 metros cuadrados de vereda.
  • Ampliación del Área Deportiva: El Playón Deportivo fue objeto de una importante ampliación, alcanzando una medida final de 230 metros cuadrados. Para su delimitación, se realizaron 70 metros lineales de cordones internos, separando el área con césped de gramilla.
  • Espacios Recreativos y de Salud: Se construyó un playón de 40 metros cuadrados destinado exclusivamente a juegos infantiles. Además, se incorporaron nuevos juegos infantiles y se instalaron 2 aparatos de salud.
  • Mejoras Estructurales: Se construyó puente rampa, se colocaron cestos de residuos, y se procedió a la remodelación de bancos existentes.
  • Parquización: Se realizó la colocación de 550 metros cuadrados de césped tipo bermuda, la incorporación de 10 árboles fresnos americanos, y la incorporación de granilla en sectores de juegos y aledaños.
image

En lo que respecta a la iluminación, se ejecutó una completa renovación para garantizar la seguridad y el uso nocturno de la plaza, priorizando la eficiencia energética:

  • Se colocaron 8 columnas de 6,30 metros de altura equipadas con doble paleta LED de 150 watts.
  • Se instalaron 200 metros lineales de cable protudur subterráneo y 100 metros lineales de cable tipo taller para completar la instalación.
image

La intervención finalizó con un plan de pintura integral para revitalizar la imagen de la plaza. Se pintaron los siguientes elementos:

  • Cordones perimetrales e internos.
  • Playón deportivo.
  • Playón de juegos infantiles.
  • Bancos y juegos de salud.
  • Juegos infantiles.
  • Verjas seleccionadas y el Muro de contención.
image
Temas
Seguí leyendo

San Martín se prepara para una nueva edición de la Feria Navideña

Empezó la cosecha de trigo en Jáchal y dejó hermosas postales

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Pocito vivirá su Fiesta de Santa Bárbara desde este jueves: mirá la grilla con todos los artistas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Te Puede Interesar

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40
Pocito

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar
Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento