9 de Julio trabaja una nueva etapa de la ampliación del Cementerio Municipal

La Municipalidad de 9 de Julio avanza con trabajos de acondicionamiento y preparación de terrenos en el Cementerio Parque El Palmar, en el marco de una segunda etapa de ampliación destinada a acompañar la creciente demanda de este espacio, que recibe a familias tanto del departamento como de distintos puntos de la provincia.

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Las tareas se concentran actualmente en cuatro manzanas del predio, donde se realizan trabajos de preparación de suelos y mejoramiento general del entorno, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para la futura venta de nuevas parcelas.

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Esta intervención da continuidad a las acciones realizadas durante el año pasado, cuando el municipio concretó la construcción de más de 120 nuevos nichos, ampliando la capacidad operativa de un espacio que se ha consolidado como uno de los principales cementerios de gestión municipal de San Juan.

Además de las obras de ampliación, el municipio viene impulsando un proceso sostenido de recuperación y puesta en valor del predio. Durante los últimos años se realizaron tareas de ordenamiento general, mejoras en la capilla, el sector administrativo y distintos espacios comunes, junto con la incorporación de nueva maquinaria y mejoras en el sistema de distribución de agua para fortalecer el mantenimiento diario del lugar. Desde el municipio destacaron que estas inversiones permiten optimizar las tareas de conservación y cuidado del predio, garantizando mejores condiciones para quienes confían en este espacio el descanso de sus seres queridos.

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Además de su función social y comunitaria, el Cementerio Parque El Palmar forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de recursos municipales. En ese sentido, se suma a otras iniciativas impulsadas por la comuna, como el desarrollo de la bloquera municipal y las acciones de preparación vinculadas a la posibilidad de futuras inversiones en el Parque Industrial, permitiendo generar recursos que posteriormente son reinvertidos en obras, infraestructura y servicios para los vecinos.

Con estas acciones, la Municipalidad de 9 de Julio continúa avanzando en una gestión basada en la planificación, la previsión y la generación de infraestructura que permita responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

FUENTE: Municipalidad de 9 de Julio