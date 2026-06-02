La campaña solidaria de Santi Maratea llega a San Juan: entregarán 245 cuellitos en una escuela

Una escuela de Calingasta, entre las elegidas por Santi Maratea para entregar los cuellitos de la Selección.

La comunidad educativa de la Escuela Pedro Esnaola, en Barreal, fue elegida para sumarse a una campaña solidaria impulsada por el influencer Santi Maratea. El influencer enviará 245 cuellitos celestes y blancos a la escuela calingastina para que cada uno de los estudiantes de la institución reciba uno de manera gratuita.

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La propuesta surgió a partir de una alianza entre Maratea y una fábrica de indumentaria que decidió donar un cuellito por cada unidad vendida. De esta manera, cada compra realizada por el público permite que otro niño de una escuela argentina reciba el mismo producto sin costo.

Embed - Santi Maratea on Instagram: "Si queres que vayamos a tu escuela a entregar los cuellitos mándanos tus datos y un video invitándonos a [email protected] View this post on Instagram

En el caso de la institución sanjuanina, la meta es alcanzar las 245 ventas, una por cada estudiante, para garantizar que todos puedan acceder a este elemento de abrigo. A través de sus redes sociales, el influencer explicó el funcionamiento de la campaña y convocó a sus seguidores a participar.

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“Por cada pack de cuellito que se vende, otro llega gratis a un pibe de una escuela argentina”, expresó Maratea al presentar la iniciativa, que busca combinar un gesto solidario con el apoyo a comunidades educativas de todo el país.

El proyecto tiene como finalidad llegar, al menos, a una escuela por provincia. En esta edición, San Juan estará representada por la comunidad educativa de Barreal, que espera contar con el acompañamiento de los sanjuaninos para alcanzar el objetivo y lograr que los 245 alumnos reciban su cuellito solidario.