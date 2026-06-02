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Flagrancia

Condenan a casi 5 años de prisión a un ladrón que entró a robar a una casa en Pocito

El robo ocurrió en el Barrio René Favaloro. El delincuente actuó con total impunidad haciendo ruido e importándole poco si había alguien en la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La justicia sanjuanina resolvió enviar tras las rejas por casi cinco años a Luis Emiliano Fernández Flores, un delincuente que, a plena luz del día, escaló los muros de una vivienda en Pocito para sustraer diversas herramientas. Gracias a la rápida alerta de una vecina y al accionar policial, el sujeto fue detenido en el lugar de los hechos y sentenciado mediante un juicio abreviado en Flagrancia.

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El episodio se registró el pasado 28 de mayo de 2026, alrededor de las 13:22 horas, en el Barrio René Favaloro. Fernández Flores, quien vestía un buzo color azul y una bermuda negra, vulneró el cierre perimetral completo del inmueble escalando una pared de ladrillos de aproximadamente 2,20 metros de altura.

Una vez en el interior, y operando con gran descaro, el delincuente ingresó sin necesidad de forzar cerraduras a una habitación utilizada como depósito. De allí tomó una máquina caladora Black & Decker, una máquina lijadora marca Bolt y una jaula metálica. Con el botín en sus manos, comenzó a escalar nuevamente por las paredes interiores para acceder al techo y darse a la fuga.

La alerta vecinal: clave para la captura

El ingreso del sujeto no pasó desapercibido. Una vecina de la zona advirtió la maniobra del ladrón y, sin dudarlo, dio aviso a la línea de emergencias 911. Simultáneamente, se comunicó por teléfono con la propietaria de la vivienda afectada, quien en ese momento se encontraba en su lugar de trabajo.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Al arribar al domicilio, los uniformados sorprendieron a Fernández Flores en el techo. Al notar la presencia policial, el malviviente descartó los efectos robados y se descolgó rápidamente hacia una vivienda colindante en construcción que se encontraba deshabitada. Sin embargo, su intento de escape fue en vano: fue interceptado y aprehendido a los pocos metros.

El arresto no estuvo exento de complicaciones. Durante el procedimiento, el ambiente en el barrio se tornó sumamente hostil. Un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras contra los efectivos policiales, lo que obligó a los uniformados a retirar rápidamente al detenido de la zona.

El procedimiento completo debió ser trasladado a la sede de la Comisaría Buenaventura Luna para garantizar la integridad de los agentes y del propio aprehendido. La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Galante, bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Ante las pruebas contundentes y el hecho de haber sido atrapado en flagrancia, Fernández Flores accedió a un acuerdo de juicio abreviado. Por este delito, recibió una pena de 10 meses de prisión. No obstante, al contar con antecedentes penales previos, la justicia determinó la unificación de condenas, lo que resultó en una pena única de 4 años y 10 meses de prisión efectiva.

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