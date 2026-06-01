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Histórico

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan

La compañía informó que obtuvo unas 500 onzas de oro y 6.000 de plata en la primera colada realizada con mineral extraído del yacimiento sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La minera Challenger Gold anunció este martes un hito para el proyecto Hualilán, en San Juan: realizó el primer vertido de oro y confirmó el comienzo de la puesta en marcha productiva del yacimiento ubicado en Ullum.

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Según informó la compañía en un comunicado oficial difundido al mercado australiano, la primera colada permitió obtener alrededor de 200 kilos de doré, con un contenido estimado de 500 onzas de oro y 6.000 onzas de plata, procesadas a partir de unas 15.000 toneladas de mineral.

La producción se realiza en el marco del acuerdo de procesamiento firmado con Austral Gold, que permite tratar mineral de Hualilán en la planta Casposo. Ese convenio garantiza una capacidad de procesamiento de 150.000 toneladas por año durante tres años, con un total comprometido de 450.000 toneladas.

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Desde la empresa señalaron que durante los primeros días se trabajó con mineral de menor ley para reducir riesgos operativos durante la etapa inicial. Aun así, destacaron que los niveles de recuperación estuvieron dentro o por encima de lo previsto.

El CEO de Challenger Gold, Kris Knauer, calificó el momento como “transformador” para la compañía, al marcar el paso definitivo de exploradora a productora. Además, aseguró que los ingresos provenientes de esta primera venta de doré representan la primera fuente de capital no dilutivo de la empresa desde su salida al mercado.

En el mismo comunicado, el presidente de Challenger Gold, Eduardo Elsztain, agradeció especialmente el respaldo del Gobierno de San Juan y destacó el acompañamiento del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Minería, Juan Pablo Perea, durante el proceso.

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