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Inseguridad

Atraparon a delincuentes en el techo de un local infantil y una constructora en pleno centro sanjuanino

Dos jóvenes de 18 y 22 años rompieron una claraboya para meterse a robar en plena madrugada. El llamado de un vecino al 911 y el despliegue policial impidieron el golpe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento intento de robo sacudió la tranquilidad de la madrugada en pleno centro. Dos jóvenes, de 18 y 22 años, terminaron tras las rejas luego de ser descubiertos in fraganti mientras caminaban por los techos de conocidos locales comerciales de la zona con intenciones de delinquir.

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Según fuentes policiales, el hecho se produjo minutos antes de las 6 de la mañana de este lunes, precisamente a las 5:36, en las inmediaciones de Avenida Rioja al 412 Norte, entre calles Maipú y Pedro Echagüe.

Todo comenzó gracias al ojo atento de un vecino que, al escuchar ruidos extraños, observó a dos sospechosos subidos a los techos de la casa de ropa infantil "Diverkids" y de la empresa "Alvano Construcciones". Sin dudarlo, el testigo llamó de inmediato al 911 aportando una descripción clave y detallada de la vestimenta de los malvivientes: uno de ellos lucía una gorra roja, campera inflable negra y pantalón verde; el otro vestía completamente con ropas oscuras.

Con la alerta encendida, desde la base de operaciones "Trueno Halcón" se comisionó de urgencia al personal del Cuerpo Especial de Vigilancia. Al llegar al lugar, los efectivos policiales subieron a revisar las instalaciones y constataron la escena: una de las claraboyas de los techos había sido violentada por los sujetos para ingresar a robar.

A los pocos minutos, y con las características físicas aportadas, los policías salieron a recorrer los alrededores y lograron divisar a los sospechosos en la intersección de Avenida Rioja y Maipú mientras intentaban escapar caminando hacia el este.

Allí se procedió a la inmediata aprehensión de los ladrones, quienes fueron identificados por las fuentes como Bustos, de 18 años (con domicilio en Chimbas), y Olmos, de 22 años (oriundo de Santa Lucía).

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de turno del Sistema Acusatorio, quien dispuso que ambos quedaran vinculados a una causa judicial bajo el procedimiento especial de Flagrancia, imputados por el delito de robo en grado de tentativa.

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