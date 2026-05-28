"No quiero seguir diciendo...": el pasacalle de "Adriel" que apareció cerca del centro de San Juan

Un llamativo pasacalle apareció este jueves en una esquina cercana al centro de San Juan y no pasó desapercibido. Instalado en la intersección de calles Brasil y Salta, el cartel captó la atención de transeúntes que, entre sonrisas y fotos, se detenían a leer el mensaje.

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La frase, firmada por un joven identificado como “Adriel”, tenía un claro tono romántico y directo. “Gabriela. No quiero seguir diciendo ‘la chica con la que salgo’, porque para mí ya sos mucho más. ¿Querés ser mi novia?”, se leía en letras grandes.

image Foto gentileza: radio La Mil20.

Durante la jornada, el pasacalle se convirtió en un pequeño fenómeno urbano. Varios vecinos compartieron imágenes en redes sociales y comentaron la originalidad del gesto. En una zona de alto tránsito, la propuesta amorosa no solo interrumpió la rutina diaria, sino que también despertó la curiosidad sobre el desenlace de la historia.

Por el momento, no trascendió si Gabriela respondió al pedido, aunque el mensaje ya logró su objetivo inicial.