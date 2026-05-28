EN VIVO: quinto día del juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño; declaran las amigas

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Lo que dejó la jornada del miércoles 20 de mayo

Poco después de las 16 horas de este miércoles, comenzó el juicio contra el joven identificado como N.M., acusado de atropellar y provocar la muerte de Lucía Rubiño, en el hecho que ocurrió el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesional, en Rivadavia. En el edificio de Flagrancia y bajo la conducción del juez Jorge Toro, se llevó adelante el proceso que se desarrolla a puertas cerradas, es decir, sin acceso al público ni a la prensa.

Por ese motivo, el arranque no contó con la convocatoria habitual que solía encarnar la manifestaciones que piden justicia por Lucía. Con un silencio ensordecedor en horas de la siesta, a diferencia de las audiencias que se realizaron en Tribunales, en cuyas escalinatas se hacía notar la presencia de familiares y amigos de la víctima, el juicio se puso en marcha en medio de una inquietante calma.

En el marco del Sistema Penal Juvenil, que rige para este tipo de casos, se realizó la primera jornada del debate y, en dos horas, se procedió con la lectura de la requisitoria fiscal. En ese sentido, fue la fiscal Liliana Marinero quien ofreció detalles de la acusación contra el enjuiciado, quien compareció en soledad y únicamente acompañado por sus abogados defensores.

Con el primer suceso, en el que el magistrado conoció cómo habrían sido los hechos según el Ministerio Público, luego de que la jueza María Julia Camus lo procesara por homicidio con dolo eventual, se abrió paso a la participación de los testigos. Los mismos comenzarán a participar a partir del jueves y serán sometidos al cuestionario de las partes.

En ese sentido, el abogado defensor Nasser Uzair explicó que la intervención de las personas que brindarán testimonios hará extensas las jornadas. Es que, en el mejor de los casos, declararían de una sola vez y acabarían con su parte. No obstante, en algunos casos podría demorar un tanto más, frente a preguntas, repreguntas y aclaratorias.

Incluso, el letrado no descartó la posibilidad de que se ejecuten careos frente a testimonios contradictorios. Esa situación representaría un tiempo considerable para el debate previsto para los miércoles, jueves y viernes.