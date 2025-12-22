lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Con una estructura que cumple una década de servicio, la Policía de San Juan despliega recursos humanos y tecnológicos para salvaguardar la vida de las personas extraviadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.

image

La Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía de San Juan registró al menos 1.240 búsquedas en lo que va del 2025. Esteban Abarca, quien se desempeña como jefe de la unidad desde hace seis meses, destacó que esta sección cuenta con una trayectoria de diez años desde su creación en 2015, mientras que el programa provincial "San Juan Te Busca" se integró entre los años 2021 y 2022.

Lee además
revuelo en pocito por la busqueda de un nino: aparecio con vida e investigan el trasfondo
¿Qué pasó?

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito
image

Según detalló el funcionario, en diálogo con Canal 13 San Juan, el trabajo se realiza en una estrecha coordinación con la UFI Genérica, respondiendo directamente a los fiscales de turno para llevar adelante las investigaciones correspondientes.

De la estadística total mencionada, Abarca especificó que aproximadamente 840 casos están relacionados con legajos investigativos y unos 380 se originaron por llamados al 911, sumado a las intervenciones que se activan ante la fuga de menores de los hogares del Estado.

El funcionamiento de esta unidad se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados. Este mecanismo de respuesta se activa de manera inmediata al tomar conocimiento de la desaparición, ya sea por alertas del 911, denuncias en sedes policiales, oficios judiciales o requerimientos nacionales a través del Sistema Federal (SIFEBU).

Abarca aclaró que no existe ninguna norma que exija esperar entre 12 y 24 horas para realizar una denuncia, por lo que la actuación policial comienza en el momento en que se recibe el reporte.

Todas las intervenciones se rigen bajo el "Principio de Celeridad", considerando que la persona desaparecida podría estar siendo víctima de un delito como la privación ilegítima de la libertad.

image

En situaciones donde la desaparición ocurre en zonas rurales, el protocolo contempla la convocatoria de grupos especiales como el GERAS, la División Canes, la Montada y Bomberos, además de la posible colaboración de fuerzas armadas o estatales.

Si la búsqueda se prolonga más de dos o tres días, y con la autorización fiscal pertinente, se procede a la publicación de la fotografía del buscado en medios de comunicación y en el sistema nacional.

Una vez que la persona es hallada, si no se constata la existencia de un delito, el caso vuelve al ámbito privado, aunque en situaciones que involucran a menores se da intervención inmediata a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y a las asesorías correspondientes.

Para la atención de estas emergencias, la comunidad debe comunicarse a la línea 911 o acudir a la comisaría más cercana. También es posible contactar directamente a la Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, ubicada en las calles Jorge Newbery y Gregorio Las Heras, en el departamento Rivadavia, a través del teléfono 4345557.

Temas
Seguí leyendo

Cambio de mando en los industriales sanjuaninos: se va Palacios y toma la posta un empresario tech

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras una discusion de pareja, un joven provoco destrozos en varias viviendas y termino detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa