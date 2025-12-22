Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.

La Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía de San Juan registró al menos 1.240 búsquedas en lo que va del 2025. Esteban Abarca, quien se desempeña como jefe de la unidad desde hace seis meses, destacó que esta sección cuenta con una trayectoria de diez años desde su creación en 2015, mientras que el programa provincial "San Juan Te Busca" se integró entre los años 2021 y 2022.

Según detalló el funcionario, en diálogo con Canal 13 San Juan, el trabajo se realiza en una estrecha coordinación con la UFI Genérica, respondiendo directamente a los fiscales de turno para llevar adelante las investigaciones correspondientes.

De la estadística total mencionada, Abarca especificó que aproximadamente 840 casos están relacionados con legajos investigativos y unos 380 se originaron por llamados al 911, sumado a las intervenciones que se activan ante la fuga de menores de los hogares del Estado.

El funcionamiento de esta unidad se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados. Este mecanismo de respuesta se activa de manera inmediata al tomar conocimiento de la desaparición, ya sea por alertas del 911, denuncias en sedes policiales, oficios judiciales o requerimientos nacionales a través del Sistema Federal (SIFEBU).

Abarca aclaró que no existe ninguna norma que exija esperar entre 12 y 24 horas para realizar una denuncia, por lo que la actuación policial comienza en el momento en que se recibe el reporte.

Todas las intervenciones se rigen bajo el "Principio de Celeridad", considerando que la persona desaparecida podría estar siendo víctima de un delito como la privación ilegítima de la libertad.

En situaciones donde la desaparición ocurre en zonas rurales, el protocolo contempla la convocatoria de grupos especiales como el GERAS, la División Canes, la Montada y Bomberos, además de la posible colaboración de fuerzas armadas o estatales.

Si la búsqueda se prolonga más de dos o tres días, y con la autorización fiscal pertinente, se procede a la publicación de la fotografía del buscado en medios de comunicación y en el sistema nacional.

Una vez que la persona es hallada, si no se constata la existencia de un delito, el caso vuelve al ámbito privado, aunque en situaciones que involucran a menores se da intervención inmediata a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y a las asesorías correspondientes.

Para la atención de estas emergencias, la comunidad debe comunicarse a la línea 911 o acudir a la comisaría más cercana. También es posible contactar directamente a la Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, ubicada en las calles Jorge Newbery y Gregorio Las Heras, en el departamento Rivadavia, a través del teléfono 4345557.