domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Qué pasó?

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo

Tras 12 horas de angustia, llegó el alivio para la familia del menor y las autoridades, que llevaron adelante un gran operativo y dieron con su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2

Tras casi doce horas de incertidumbre y una intensa búsqueda que movilizó a toda una comunidad de Pocito, las autoridades encontraron sano y salvo al niño de 9 años que había desaparecido durante el sábado. El caso generó preocupación en el barrio Las Pampas, donde vecinos y familiares se unieron para intentar dar con el menor.

Lee además
detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en pocito
Pelea vecinal

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito
quedo preso el joven que le quito la vida a su amigo en pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

La desaparición ocurrió pasadas las 13, cuando el pequeño se encontraba al cuidado de su tía. Según relataron los familiares, la mujer le llamó la atención por una conducta y el niño, molesto, decidió irse de la casa. Salió descalzo a la calle y, en cuestión de minutos, se le perdió de vista, lo que desató la desesperación de toda la familia.

Acorde consignaron fuentes policiales, primero lo buscaron por las inmediaciones, luego contactaron a conocidos y finalmente realizaron la denuncia formal en la Policía. De inmediato, se activó el despliegue de búsqueda que incluyó rastrillajes y la difusión de su foto en redes sociales, donde numerosos usuarios replicaron la información para colaborar.

El operativo policial se extendió durante toda la tarde y la noche. Finalmente, cerca de la una de la madrugada del domingo, las autoridades confirmaron a la familia que el menor había sido hallado. La tía del niño, María, aseguró a Diario 13 que los primeros datos aportados por la policía indican que el pequeño se encuentra en buen estado.

Sin embargo, aún deben completarse los trámites legales correspondientes para cerrar la investigación y conocer el trasfondo de su huida. Lo cierto es que trascendió que el menor se encontraba en buen estado de salud, aunque de igual modo fue asistido.

Temas
Seguí leyendo

Dos hombres fueron detenidos en Chimbas y Rawson por casos de violencia de género

Un hombre terminó detenido y con lesiones tras intentar robar una concesionaria y golpear a un policía

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

Incendio en 9 de Julio: también detectaron un robo en el lugar y hay muchas dudas

Intentó robar con un cuchillo, huyó, quebró a un policía y rompió un vidrio de la Comisaría de un cabezazo

Se incendió un galpón en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después

Robó una bicicleta, pero no logró pedalear demasiado: lo atraparon tras una breve persecución

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emanuel Ortiz y Víctor Páez, los dos detenidos por los casos de violencia de género en Chimbas y Rawson, respectivamente.
UFI Flagrancia

Dos hombres fueron detenidos en Chimbas y Rawson por casos de violencia de género

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos
De no creer

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos

Jorge Miadosqui tras el descenso: Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado
San Martín

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

Te Puede Interesar

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Por Antonella Letizia
Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan
Obra única

Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo
¿Qué pasó?

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo

River empata sin goles frente a Vélez y se complica su clasificación a la Libertadores 2026
Torneo Clausura

River empata sin goles frente a Vélez y se complica su clasificación a la Libertadores 2026

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales video
Recorrido exclusivo

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales