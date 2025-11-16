Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo

Tras casi doce horas de incertidumbre y una intensa búsqueda que movilizó a toda una comunidad de Pocito , las autoridades encontraron sano y salvo al niño de 9 años que había desaparecido durante el sábado. El caso generó preocupación en el barrio Las Pampas , donde vecinos y familiares se unieron para intentar dar con el menor.

La desaparición ocurrió pasadas las 13, cuando el pequeño se encontraba al cuidado de su tía. Según relataron los familiares, la mujer le llamó la atención por una conducta y el niño, molesto, decidió irse de la casa. Salió descalzo a la calle y, en cuestión de minutos, se le perdió de vista, lo que desató la desesperación de toda la familia.

Acorde consignaron fuentes policiales, primero lo buscaron por las inmediaciones, luego contactaron a conocidos y finalmente realizaron la denuncia formal en la Policía. De inmediato, se activó el despliegue de búsqueda que incluyó rastrillajes y la difusión de su foto en redes sociales, donde numerosos usuarios replicaron la información para colaborar.

El operativo policial se extendió durante toda la tarde y la noche. Finalmente, cerca de la una de la madrugada del domingo, las autoridades confirmaron a la familia que el menor había sido hallado. La tía del niño, María, aseguró a Diario 13 que los primeros datos aportados por la policía indican que el pequeño se encuentra en buen estado.

Sin embargo, aún deben completarse los trámites legales correspondientes para cerrar la investigación y conocer el trasfondo de su huida. Lo cierto es que trascendió que el menor se encontraba en buen estado de salud, aunque de igual modo fue asistido.