sábado 15 de noviembre 2025

Intentó robar con un cuchillo, huyó, quebró a un policía y rompió un vidrio de la Comisaría de un cabezazo

El hecho se registró durante la tarde de este sábado, en Capital. El sujeto estaba junto a dos cómplices, quienes lograron escapar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el vidrio de la Comisaría 2da tras recibir el cabezazo del detenido.

Un terrible hecho se registró durante la tarde de este sábado en Capital. Sucedió cuando personal policial del Comando Central realizaba recorridas de prevención y oyó que desde un auto buscaban llamar su atención con bocinazos. Al acercarse, vieron que el chofer estaba siendo víctima de un intento de robo y, de inmediato, los tres sujetos que estaban sobre él, comenzaron a correr. Lograron atrapar a uno de ellos, quien portaba un cuchillo y tras ser aprehendido quebró a un efectivo y terminó rompiendo con la cabeza un vidrio de la Comisaría Segunda.

Según informaron fuentes policiales, el móvil El Halcón 63 patrullaba la zona de General Acha y Mary O’Graham cuando los efectivos observaron el interior de un Peugeot 206 negro. Allí, dos hombres forcejeaban con el conductor mientras un tercero lo sujetaba, en lo que claramente era un robo en proceso. El chofer comenzó a tocar la bocina de forma insistente para alertar a los uniformados.

Ante la presencia policial, los tres agresores escaparon a pie. La persecución continuó por varias cuadras hasta Mary O’Graham, entre General Acha y Sánchez, en el barrio Cabot, donde lograron detener a uno de los sospechosos.

El aprehendido fue identificado como Raúl Ariel Giménez Morales, de 42 años. De acuerdo con el informe oficial, el hombre portaba un cuchillo y opuso feroz resistencia al arresto: de un puntapié golpeó a uno de los efectivos en el brazo derecho, provocándole una fractura en el codo.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un teléfono celular Xiaomi Redmi A03 con funda protectora y el arma blanca utilizada durante el hecho.

Sin embargo, la violencia no terminó allí. Una vez trasladado a la Comisaría Segunda, y al descender del móvil policial, el detenido se autolesionó con un cabezazo que impactó contra una ventana del sector de cocina, rompiendo por completo el vidrio, según precisaron desde la dependencia.

En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó la apertura del legajo 140/2025, caratulado robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones y daño agravado, quedando el hombre a disposición de la UFI de Flagrancia.

Temas
