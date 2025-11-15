sábado 15 de noviembre 2025

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital

Este viernes fue enviada a Flagrancia, pero la audiencia formalmente nunca comenzó. Pasó a un cuarto intermedio hasta confirmar un resultado. Mirá cómo quedó el consultorio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Flagrancia.
Destrozos en un conocido sanatorio: la aprehendida habría tenido un brote psicótico y fue internada
en pleno centro de san juan, encontraron a una mujer desaparecida
Capital

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

Esta audiencia de presentación no inició formalmente, ya que el fiscal Alberto Martínez de UFI Flagrancia y la defensa solicitaron que a la mujer se le haga una junta interdisciplinaria para confirmar si es una persona imputable o no; ya que hay posibilidades de que no comprenda la criminalidad de los actos.

De igual manera, de manera provisoria, la mujer seguirá internada en el Hospital General Julieta Lanteri. Se hará un informe completo al respecto con los diferentes puntos a tratar y cuando estén los resultados se hará la audiencia compartiendo cuál es el resultado.

Tras el episodio ocurrido el pasado miércoles, a los pocos minutos de las 21, se decía que la mujer había tenido un brote psicótico. La misma tuvo contención en el lugar y la derivaron al nosocomio para que este resguardada.

La mujer fue a este sanatorio solicitando atención ya que dijo estar transcurriendo un embarazo de 7 meses. Fuentes allegadas dijeron que a ella se le hizo una ecografía y un estudio de sangre. Los resultados fueron que ella no se encontraba en estado de gestación.

La mujer insistía en que sí lo estaba. Ante la negativa de los profesionales, la mujer comenzó con los destrozos en el interior del consultorio. Según lo reportado, rompió un vidrio, una estructura de madera, un monitor, entre otras cosas.

Además de los destrozos ocasionados en el lugar, tanto en un televisor, puerta de vidrio, entre otras cosas. Utilizó un marcador indeleble y escribió diferentes frases ofensivas contra los profesionales de la salud como: "Ginecólogos violadores, la van a pagar una a una" o "Ginecólogos violines la verdad saldrá" y "Abusivos con las mujeres". Estos mensajes los puso en una sábana, en la pared y en una pizarra.

