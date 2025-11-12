El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la entrega de las 62 viviendas que conforman el nuevo barrio Tres Marías, en Chimbas . Entre las familias adjudicatarias, una historia marcó un hito. Sharon Zambrana se convirtió en la primera mujer trans en acceder a una vivienda a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La sanjuanina esperó más de una década para alcanzar este momento. Se inscribió en el programa habitacional hace 11 años, poco después de realizar su cambio de identidad de género. “He esperado mucho tiempo y he luchado mucho para tener ahora mi propio hogar. Descansar, estar tranquila y decir ‘ahora esta es mi casa’”, expresó emocionada.

La emoción de la primera mujer trans en recibir una casa del IPV: "Me gustaría que todas mis compañeras tengan una vivienda propia"



Video gentileza: Radio D3

El acto se desarrolló en la calle Pedro Yanelli, a metros de Avenida Benavídez, y reunió a autoridades provinciales y municipales junto a los nuevos propietarios. En ese marco, Sharon aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+ en San Juan. “Me gustaría que, el día de mañana, todas mis compañeras tengan una vivienda propia”, dijo.

Su historia se suma a las de otras familias que este martes recibieron las llaves de sus casas, en un barrio que fue construido con fondos provinciales y cuenta con servicios básicos completos y un espacio verde central destinado a la vida comunitaria.

El proyecto, ejecutado por la empresa DMF Construcciones SRL, contempla 62 unidades de dos dormitorios, baño, cocina-comedor y la posibilidad de futuras ampliaciones. Todas cuentan con redes de agua potable, cloacas, electricidad y gas natural, además de veredas accesibles y calles enripiadas.

Durante el acto, Orrego destacó que la entrega forma parte de los compromisos asumidos por la gestión provincial y señaló que actualmente hay siete barrios en ejecución, lo que sumará más de 600 viviendas al programa habitacional del año.