miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La emoción de la primera mujer trans en recibir una casa del IPV: "Me gustaría que todas mis compañeras tengan una vivienda propia"

En Chimbas, Sharon Zambrana cumplió un sueño que esperó más de una década. Se convirtió en la primera mujer trans en recibir una vivienda del IPV. También dio a conocer su deseo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera
Video

Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera
esta fue la mujer mas rata de la historia: las anecdotas que catapultaron a la bruja de wall street como la reina de las tacanas
¡La chanchito de yeso!

Esta fue la mujer más "rata" de la historia: las anécdotas que catapultaron a "La Bruja de Wall Street" como la reina de las tacañas

La sanjuanina esperó más de una década para alcanzar este momento. Se inscribió en el programa habitacional hace 11 años, poco después de realizar su cambio de identidad de género. “He esperado mucho tiempo y he luchado mucho para tener ahora mi propio hogar. Descansar, estar tranquila y decir ‘ahora esta es mi casa’”, expresó emocionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1988649278139662494&partner=&hide_thread=false

El acto se desarrolló en la calle Pedro Yanelli, a metros de Avenida Benavídez, y reunió a autoridades provinciales y municipales junto a los nuevos propietarios. En ese marco, Sharon aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+ en San Juan. “Me gustaría que, el día de mañana, todas mis compañeras tengan una vivienda propia”, dijo.

Su historia se suma a las de otras familias que este martes recibieron las llaves de sus casas, en un barrio que fue construido con fondos provinciales y cuenta con servicios básicos completos y un espacio verde central destinado a la vida comunitaria.

El proyecto, ejecutado por la empresa DMF Construcciones SRL, contempla 62 unidades de dos dormitorios, baño, cocina-comedor y la posibilidad de futuras ampliaciones. Todas cuentan con redes de agua potable, cloacas, electricidad y gas natural, además de veredas accesibles y calles enripiadas.

Durante el acto, Orrego destacó que la entrega forma parte de los compromisos asumidos por la gestión provincial y señaló que actualmente hay siete barrios en ejecución, lo que sumará más de 600 viviendas al programa habitacional del año.

Temas
Seguí leyendo

Denunciaron a un edil de Caucete por extorsión: una secretaria afirmó que la presionó para entregar la mitad de su sueldo

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Durante dos jornadas, la Feria Raíces vuelve al Auditorio Juan Victoria con entrada gratuita

Orrego entregó 2.345 netbooks a alumnos de Rivadavia y confirmó lo que sigue para 2026

Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata

Mirá dónde estarán los quirófanos móviles para tratar gratis a las mascotas sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿en contramano por la avenida de circunvalacion?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico
Video

¿En contramano por la Avenida de Circunvalación?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland
Justicia

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Por Carla Acosta
El EPRE realizó relevamientos en Calingasta y detectó deficiencias en la red eléctrica que derivaron en una intimación a Naturgy.
Decisión

Calingasta, en crisis eléctrica: por mala calidad del servicio el EPRE obliga a Naturgy a presentar un plan de obras

San Juan se ubica entre las diez provincias con mayor peso industrial de Argentina, según un estudio de Fundar que analizó la estructura productiva nacional.
Radiografía

El mapa industrial argentino, y ¿qué papel juega San Juan?

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes
Sueldos

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Este miércoles, alumnos sanjuaninos responden las Pruebas Aprender 2025.
Educación

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025