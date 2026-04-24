Abarca abrió sesiones en Albardón y anunció la ampliación en 500 hectáreas del Parque Industrial

En el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Albardón, el intendente Juan Carlos Abarca delineó los principales objetivos de su gestión para 2026, con un mensaje centrado en el trabajo, la producción y el crecimiento del departamento.

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El acto se realizó en el Teatro Municipal, donde el jefe comunal encabezó su discurso anual ante concejales, funcionarios y vecinos. Allí, calificó la jornada como un hecho clave para la institucionalidad local y remarcó la importancia de rendir cuentas y proyectar políticas públicas a futuro.

Durante su exposición, Abarca puso especial énfasis en la generación de empleo, al sostener que el trabajo será el eje ordenador de la gestión. En esa línea, remarcó que el objetivo es fortalecer la economía local mediante inversiones y desarrollo productivo.

Uno de los anuncios más relevantes fue la ampliación del Parque Industrial de Albardón, una iniciativa estratégica que busca consolidar al departamento como un polo productivo en la provincia. El proyecto prevé la incorporación de unas 500 hectáreas, lo que permitirá ampliar significativamente su capacidad y atraer nuevas empresas.

Según se desprende del mensaje oficial, la intención es generar condiciones para la radicación de industrias, promover la inversión privada y, en consecuencia, crear nuevas fuentes de empleo genuino para los albardoneros.

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En paralelo, el intendente también realizó un repaso de la gestión y destacó la continuidad de obras públicas en ejecución, además de nuevas intervenciones proyectadas para este año, aunque dejó en claro que el foco estará puesto en aquellas políticas que tengan impacto directo en el trabajo.

En ese marco, desde el municipio subrayaron que la ampliación del parque industrial no solo apunta al crecimiento económico, sino también a posicionar a Albardón dentro del esquema productivo provincial, en un contexto donde distintos sectores buscan reactivarse y generar oportunidades laborales.