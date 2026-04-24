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Se postergó la reunión de la mesa política del Gobierno: será el lunes que viene

El encuentro estaba previsto para este viernes al mediodía en Casa Rosada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno modificó el día y hora de la reunión de la mesa política que estaba prevista para este viernes pero a último momento se postergó y finalmente se realizará en la Casa Rosada el lunes que viene, a las 14 horas.

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Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro será encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y servirá para ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos en el Congreso.

En las últimas horas, el oficialismo se encargó de colar en la discusión una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero no está conforme y apuesta a aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.

El Gobierno está buscando los votos para aprobar sus iniciativas, algo que todavía no tienen asegurado, por eso la reunión de la mesa política.

Los cuestionamientos por la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de parte de fuerzas aliadas en el Parlamento como el PRO y el MID, hacen peligrar las intenciones del Gobierno en el Congreso.

El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.

En el último encuentro de la mesa política estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.

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