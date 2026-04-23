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Justicia

Desestiman la denuncia de Villarruel contra Luis Petri

El fallo se basó en la idea de priorizar la libertad de expresión en el debate político frente a denuncias penales.

Por Agencia NA
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El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó hoy la denuncia de Victoria Villarruel contra el ex ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional.

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El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”.

“Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, consideró Petri en aquella entrevista televisiva.

“Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”, se preguntó.

En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”.

“No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial.

No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.

La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.

En su dictamen, el Dr. Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.

Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público.

La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.

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