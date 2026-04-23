El consumo sigue en picada y no logra repuntar

Las ventas en los supermercados , autoservicios mayoristas y centros de compra cayeron en la medición interanual de febrero, lo que demuestra que el consumo sigue estando debilitado y no logra repuntar.

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Los datos fueron revelados de los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales.

Supermercados

Las ventas totales cayeron 3,1% en febrero interanual, por lo que el acumulado del primer bimestre del año se retrotrajo un 2,1%.

En enero se repitió el patrón, donde las ventas perdieron 1,2%, y dio un comienzo de año debilitado por el bajo consumo.

Si se toma en cuenta la medición contra el primer mes del 2026, las ventas aumentaron 0,3%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa cercana a 0%.

En números, las ventas totales a precios corrientes sumaron más de $2.214 millones y aumentaron 23,5% interanual. El ticket promedio fue de $35.058 (+27,9% contra febrero del 2025).

Las carnes volvieron a anotar los aumentos más significativos, con un alza del 46,9%. Le siguieron Verdulería y frutería (37%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (29%) y alimentos preparados y rotisería (28,4%).

En cuanto a los medios de pago, la mayoría de la gente optó por utilizar las tarjetas de crédito (43,6%) y sumaron más de $966.076 milllones.

Tarjeta de débito: 25% de las ventas totales ($552.695 millones).

25% de las ventas totales ($552.695 millones). Efectivo: 16,8% de las ventas totales ($372.732 millones).

16,8% de las ventas totales ($372.732 millones). Otros medios de pago: 14,6% de las ventas totales ($322.636 millones).

Mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas cortaron la suba de enero y anotaron una merma de 1,2% interanual. El acumulado del año presentó un aumento de 0,1% respecto a igual período de 2025.

Contra enero las ventas también cayeron 0,7%, mientras que en el índice serie tendencia-ciclo la variación fue del 0,5% mensual.

Las ventas totales sumaron $329.001 millones (+23,6% interanual) y el ticket promedio fue de $44.110 (+23,7% interanual).

Al igual que en los minoristas, las carnes fueron el artículo con el mayor aumento (62,2%) y le siguieron Almacén (30,2%); “Otros” (26%); y “Panadería” y “Lácteos” (ambos con 23,5%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros medios fue la más elegida (31,9%) con $105.026 millones.

Efectivo: 26,4% de las ventas totales ($86.820 millones).

26,4% de las ventas totales ($86.820 millones). Tarjetas de crédito: 25,9% de las ventas totales ($85.291 millones).

25,9% de las ventas totales ($85.291 millones). Tarjetas de débito: 15,8% de las ventas totales ($51.863 millones).

Shoppings

Por último, los centros de compra marcaron su noveno mes consecutivo con una pérdida en las ventas. Y es que en febrero cayeron 2,1% interanual, dejando una disminución del 1,1% en el acumulado del primer bimestre.

Mensualmente se contrajeron 1,8% y en el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior.

En CABA, las ventad totales sumaron $136.908 millones, lo que sigjificó un incremento interanual de 23,6%.

Gran Buenos Aires (GBA): en los 24 partidos, las ventas alcanzaron los $158.884, 11,1% mayor que en diciembre del 2025.

en los 24 partidos, las ventas alcanzaron los $158.884, 11,1% mayor que en diciembre del 2025. Región Pampeana: alcanzaron los $112.715 millones, un aumento del 20,6% interanual.

alcanzaron los $112.715 millones, un aumento del 20,6% interanual. Región Cuyo: alcanzaron los $36.038 millones, un aumento del 22,8% interanual.

alcanzaron los $36.038 millones, un aumento del 22,8% interanual. Región Norte y Patagónica: alcanzaron los $25.284 millones y $26.038 millones, con un aumento de 13,6% y 19,5%, respectivamente.

Los rubros que lideraron las ventas fueron "Indumentaria, calzado ymarroquinería, ropa y accesorios deportivos" (46,9%), “Resto” (23,3%).“Patio de comidas, alimentos y kioscos” (19,9%), “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (9,9%).