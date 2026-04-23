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Justicia

Ex senador de Mendoza queda con condena firme por intentar frenar un control de alcoholemia a su hija

La Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa y dejó firme la condena contra Marcelo Romano por amenazar a policías y obstaculizar un control vehicular en 2019.

Por Agencia NA
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La Corte Suprema dejó firme la condena contra el ex senador mendocino Marcelo Romano por intentar amedrentar a policías que realizaban un control de alcoholemia a su hija en 2019.

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El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de la defensa y confirmó la pena de 10 meses de prisión condicional y la inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos, por el delito de atentado a la autoridad agravado por su condición de funcionario.

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando efectivos detuvieron a la hija del entonces legislador en un control sobre la ruta, tras un llamado al 911 que alertaba sobre conducción peligrosa, según surge del fallo.

De acuerdo con la sentencia, Romano llegó al lugar en una camioneta, se identificó como senador y lanzó amenazas a los policías, al tiempo que ordenó a su hija retirarse, lo que impidió completar el procedimiento de alcoholemia.

El Juzgado Penal Colegiado N°1 lo condenó en primera instancia y la defensa apeló al alegar errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.

Finalmente, la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso y dejó firme la condena.

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