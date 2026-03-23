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Tragedia en 9 de Julio

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo

El joven de 26 años había sido detenido de forma preventiva tras el impacto frontal que dejó tres muertos en 9 de Julio. La investigación sigue en manos de Delitos Especiales y esperan resultados toxicológicos para definir su situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El conductor del Audi TT involucrado en el choque frontal ocurrido el sábado en Ruta 20, en 9 de Julio, fue liberado en las últimas horas luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado negativo y tras la incorporación de testimonios a la causa. Se trata de Gabriel Núñez, de 26 años, quien inicialmente había sido arrestado de manera preventiva tras el siniestro.

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De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que avanzó en la recolección de pruebas y reconstrucción de la mecánica del hecho. Con los elementos reunidos hasta el momento, la principal hipótesis sostiene que el conductor del Renault Logan, Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera (28), habría intentado sobrepasar a un camión en una zona donde está prohibida esa maniobra, invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra el Audi, que circulaba en sentido Este-Oeste.

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En ese marco, los investigadores entienden que Núñez no tendría, en principio, responsabilidad penal en el hecho, aunque su situación aún no está completamente definida. La causa continúa abierta y restan pruebas clave para confirmar o descartar de manera definitiva cualquier tipo de imputación.

Uno de los puntos centrales que aún se esperan son los resultados de los estudios toxicológicos practicados al conductor del Audi. Estas pericias serán determinantes: en caso de confirmar la ausencia de alcohol u otras sustancias, podrían terminar de desvincularlo completamente de la causa judicial.

El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte de todos los ocupantes del Renault Logan. Las víctimas fueron identificadas como Ósola Herrera, Valeria del Valle Pont Pereyra (29) y la hija de ambos, de menos de un año. La familia se trasladaba desde la Ciudad de San Juan hacia Caucete al momento del siniestro.

Según las primeras pericias, el Audi TT presentó un buen desempeño en materia de seguridad, lo que habría contribuido a que su conductor sufriera solo lesiones leves, en contraste con la violencia del choque frontal.

El hecho generó una profunda conmoción en San Juan, no solo por la magnitud de la tragedia sino también por las circunstancias en las que ocurrió. En las horas posteriores, se multiplicaron los mensajes de dolor y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

En ese contexto, uno de los testimonios más conmovedores fue el de Gerardo Pont, padre de Valeria, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y convocar a una despedida masiva. En su mensaje, pidió que el acompañamiento trascienda los espacios tradicionales y llamó a la comunidad a reunirse para dar el último adiós a sus seres queridos.

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