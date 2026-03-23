"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El dolor por la tragedia ocurrida el sábado en Ruta 20 , en el departamento 9 de Julio, sigue conmoviendo a San Juan. En las últimas horas, se conoció un desgarrador mensaje publicado por Gerardo Pont , padre de Valeria del Valle Pont Pereyra , una de las víctimas fatales del siniestro en el que también perdieron la vida su pareja y la hija de ambos, de apenas un año.

A través de sus redes sociales, el hombre expresó con crudeza el impacto de la pérdida y realizó un fuerte llamado a la comunidad para acompañar la despedida. “Señores: no se van a quedar en vano, salgo para la Argentina para despedir a mis seres queridos”, escribió al inicio del posteo, evidenciando la urgencia y el dolor con el que atraviesa este momento.

En el mismo mensaje, pidió que la despedida sea masiva y fuera de los espacios tradicionales: “Necesitamos una vía de comunicación al centro de San Juan y no a las funerarias, a despedir a nuestros hijos”, señaló, y agregó: “Si tantos son los mensajes de condolencia, los espero a todos. Cuando digo a todos, es a todos: ciudadanos, amigos, comerciantes, empresarios”.

En otro tramo del mensaje, se refirió a su hija con palabras profundamente emotivas: “A mí todavía me queda lo único que dejó Valeria, que es mi nieta”, expresó, y sumó: “Valeria y Matías tienen una multitud de amigos, compañeros… sin más, hija, te abrazo con el alma”.

Finalmente, convocó a un encuentro para visibilizar el dolor y el reclamo: “El miércoles 25 a las 19:32 los estaré esperando en el municipio, la casa de todos los cauceteros”, cerró.