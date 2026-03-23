lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El padre de una de las víctimas de la triple tragedia en la Ruta 20 viene desde el exterior a despedir sus seres queridos pero antes pidió conciencia vial y convocó a toda la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dolor por la tragedia ocurrida el sábado en Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, sigue conmoviendo a San Juan. En las últimas horas, se conoció un desgarrador mensaje publicado por Gerardo Pont, padre de Valeria del Valle Pont Pereyra, una de las víctimas fatales del siniestro en el que también perdieron la vida su pareja y la hija de ambos, de apenas un año.

Lee además
el sobrepaso a un camion, la maniobra que desato la triple tragedia en ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
identificaron a la joven familia que murio en la triple tragedia en ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

A través de sus redes sociales, el hombre expresó con crudeza el impacto de la pérdida y realizó un fuerte llamado a la comunidad para acompañar la despedida. “Señores: no se van a quedar en vano, salgo para la Argentina para despedir a mis seres queridos”, escribió al inicio del posteo, evidenciando la urgencia y el dolor con el que atraviesa este momento.

En el mismo mensaje, pidió que la despedida sea masiva y fuera de los espacios tradicionales: “Necesitamos una vía de comunicación al centro de San Juan y no a las funerarias, a despedir a nuestros hijos”, señaló, y agregó: “Si tantos son los mensajes de condolencia, los espero a todos. Cuando digo a todos, es a todos: ciudadanos, amigos, comerciantes, empresarios”.

En otro tramo del mensaje, se refirió a su hija con palabras profundamente emotivas: “A mí todavía me queda lo único que dejó Valeria, que es mi nieta”, expresó, y sumó: “Valeria y Matías tienen una multitud de amigos, compañeros… sin más, hija, te abrazo con el alma”.

Finalmente, convocó a un encuentro para visibilizar el dolor y el reclamo: “El miércoles 25 a las 19:32 los estaré esperando en el municipio, la casa de todos los cauceteros”, cerró.

image
Temas
Seguí leyendo

Filmó una camioneta haciendo zigzag en medio de la Ruta 20, en plena noche

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

Intento de robo frustrado: quiso sacar una bicicleta por la reja y lo detuvieron

Con un cuchillo, amenazó de muerte a un hombre para robarle el celular

A más de 15 horas, el fuego continúa en el Parque Industrial: impactantes imágenes desde el aire

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Educación

El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

Por David Cortez Vega
Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ
Análisis

Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral