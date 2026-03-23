"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El dolor por la tragedia ocurrida el sábado en Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, sigue conmoviendo a San Juan. En las últimas horas, se conoció un desgarrador mensaje publicado por Gerardo Pont, padre deValeria del Valle Pont Pereyra, una de las víctimas fatales del siniestro en el que también perdieron la vida su pareja y la hija de ambos, de apenas un año.
A través de sus redes sociales, el hombre expresó con crudeza el impacto de la pérdida y realizó un fuerte llamado a la comunidad para acompañar la despedida. “Señores: no se van a quedar en vano, salgo para la Argentina para despedir a mis seres queridos”, escribió al inicio del posteo, evidenciando la urgencia y el dolor con el que atraviesa este momento.
En el mismo mensaje, pidió que la despedida sea masiva y fuera de los espacios tradicionales: “Necesitamos una vía de comunicación al centro de San Juan y no a las funerarias, a despedir a nuestros hijos”, señaló, y agregó: “Si tantos son los mensajes de condolencia, los espero a todos. Cuando digo a todos, es a todos: ciudadanos, amigos, comerciantes, empresarios”.
En otro tramo del mensaje, se refirió a su hija con palabras profundamente emotivas: “A mí todavía me queda lo único que dejó Valeria, que es mi nieta”, expresó, y sumó: “Valeria y Matías tienen una multitud de amigos, compañeros… sin más, hija, te abrazo con el alma”.
Finalmente, convocó a un encuentro para visibilizar el dolor y el reclamo: “El miércoles 25 a las 19:32 los estaré esperando en el municipio, la casa de todos los cauceteros”, cerró.