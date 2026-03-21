domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Fuentes judiciales establecieron las primeras precisiones sobre cómo ocurrió el siniestro vial que se cobró la vida de tres personas, en 9 de Julio. Un adelanto arriesgado habría sido determinante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9

La tarde del sábado se vio sacudida en San Juan por la triple tragedia que se registró en Ruta 20, en 9 de Julio, donde dos automóviles chocaron de frente y, como consecuencia, tres personas murieron en el acto. Si bien hasta el momento las víctimas fatales no fueron identificadas por las autoridades, los investigadores dejaron entrever los primeros indicios de la fatalidad.

Lee además
triple tragedia en ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
triple tragedia: dolor y conmocion a metros del desastre en ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

A través de los canales oficiales del Ministerio Público, trascendió que la desgracia tuvo lugar a partir de una maniobra del conductor del Renault Logan. Acorde manifestaron las fuentes calificadas, el vehículo de color blanco, que se desplazaba por la ruta nacional con dirección al Este, intentó sobrepasar a un camión y, en ese instante, impactó de frente con un Audi TT de color rojo, que se dirigía en sentido contrario.

Tras la embestida, el rodado que se cruzó de carril terminó volcando y quedó al costado de la vía, mientras que sus ocupantes, dos adultos y un menor, que sería un bebé de dos años, fallecieron en el acto. Así lo manifestaron desde la fiscalía, tras la intervención de peritos de la Policía Científica y los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, con la colaboración del ayudante fiscal Pablo Orellana, a cargo de la instrucción.

El sobreviviente, es decir, el hombre que manejaba el auto rojo es de apellido Núñez, según conformaron las fuentes judiciales. El mismo sería oriundo de Caucete. Aunque se desconoce el estado de salud del conductor, se estima que fue asistido por un equipo de emergencia frente a las lesiones que pudiera presentar.

La tragedia sucedió en Ruta 20, a 500 metros de la intersección con Zapata, cerca de las 18 horas. El fatídico episodio conmocionó a toda la comunidad que reside en la zona, así como también a quienes pasaban por el lugar y eran testigos del horror.

Se estima que en las próximas horas se conocerán las identidades de las víctimas del choque frontal, así como también mayores precisiones sobre el lamentable hecho y el estado de salud del otro conductor involucrado.

Temas
Seguí leyendo

El casco le salvó la vida: motociclista chocó en Albardón y pudo ser una desgracia

Dos motociclistas perdieron el control en el Jardín de los Poetas y terminaron hospitalizados

Apareció el mendocino intensamente buscado en San Juan: ¿dónde estaba?

El psicólogo jachallero acusado de abusar sexualmente a una menor sumó su tercera denuncia

Cautiverio ilegal en Caucete: rescatan 17 aves silvestres y secuestran 22 jaulas en un domicilio

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triple tragedia en ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

El extraño verano sanjuanino que recién terminó, bajo análisis.
"Benévolo"

El análisis del singular verano que terminó en San Juan y qué se espera para este otoño

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo
Golpe antidrogas

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

Te Puede Interesar

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todo lo que se sabe sobre el retorno de los créditos del IPV para construir la casa propia
Para clase media

Todo lo que se sabe sobre el retorno de los créditos del IPV para construir la casa propia

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Entre leones: quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera
Historias que nacen en el potrero

Entre "leones": quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal