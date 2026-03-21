El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

La tarde del sábado se vio sacudida en San Juan por la triple tragedia que se registró en Ruta 20 , en 9 de Julio , donde dos automóviles chocaron de frente y, como consecuencia, tres personas murieron en el acto. Si bien hasta el momento las víctimas fatales no fueron identificadas por las autoridades, los investigadores dejaron entrever los primeros indicios de la fatalidad.

A través de los canales oficiales del Ministerio Público, trascendió que la desgracia tuvo lugar a partir de una maniobra del conductor del Renault Logan. Acorde manifestaron las fuentes calificadas, el vehículo de color blanco, que se desplazaba por la ruta nacional con dirección al Este, intentó sobrepasar a un camión y, en ese instante, impactó de frente con un Audi TT de color rojo, que se dirigía en sentido contrario.

Tras la embestida, el rodado que se cruzó de carril terminó volcando y quedó al costado de la vía, mientras que sus ocupantes, dos adultos y un menor, que sería un bebé de dos años, fallecieron en el acto. Así lo manifestaron desde la fiscalía, tras la intervención de peritos de la Policía Científica y los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, con la colaboración del ayudante fiscal Pablo Orellana, a cargo de la instrucción.

El sobreviviente, es decir, el hombre que manejaba el auto rojo es de apellido Núñez, según conformaron las fuentes judiciales. El mismo sería oriundo de Caucete. Aunque se desconoce el estado de salud del conductor, se estima que fue asistido por un equipo de emergencia frente a las lesiones que pudiera presentar.

La tragedia sucedió en Ruta 20, a 500 metros de la intersección con Zapata, cerca de las 18 horas. El fatídico episodio conmocionó a toda la comunidad que reside en la zona, así como también a quienes pasaban por el lugar y eran testigos del horror.

Se estima que en las próximas horas se conocerán las identidades de las víctimas del choque frontal, así como también mayores precisiones sobre el lamentable hecho y el estado de salud del otro conductor involucrado.