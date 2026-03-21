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En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Si bien hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas fatales, las que serían un hombre, una mujer y un bebé de dos años, familiares de los mismos se acercaron a la escena del horror.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una triple tragedia se desató este sábado en la tarde en Ruta 20, en 9 de Julio, donde dos vehículos chocaron de frente y tres personas perdieron la vida. Según manifestaron fuentes allegadas al lamentable siniestro, las víctimas fatales serían un hombre, una mujer y un bebé de apenas dos años, aunque ello no pudo ser confirmado por las autoridades.

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El impacto entre los automóviles, un Audi TT y un Renault Logan, ocurrió sobre la ruta nacional a 500 metros de la intersección con calle Zapata. Acorde deslizaron las fuentes, algunos protagonistas del choque serían de Caucete, por lo que a la escena del horror se acercaron familiares de los involucrados.

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Sin posibilidades de acrecarse al sitio donde la desgracia tuvo lugar, por determinación de la Policía de San Juan y la fiscalía, a través de la UFI de Delitos Especiales, los allegados se mostraron conmocionados por el suceso y el dolor se apoderó del escenario. Llantos, gritos y desesperación fueron parte de las reacciones de los presentes.

Con algunos curiosos en los alrededores y con la necesidad de producir pruebas, los representantes del Ministerio Público resolvieron cercar la escena, razón por la que quienes integran el entorno de los damnificados en el choque actuaron con desesperación por saber cuál era el estado de los suyos.

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Por el momento, no se conocen las identidades de los fallecidos, como tampoco se sabe si hubo sobrevivientes que debieran haber sido asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Rawson. En caso de que ello fuera así, su estado de salud sería delicado dadas las condiciones de los rodados que quedaron destruidos.

Mientras los peritos trabajan en la zona, lo que se intentará establecer es cuál fue el motivo que derivó el impacto y si hubo algún tipo de responsabilidad en alguno de los conductores.

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