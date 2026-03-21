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Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

El lamentable hecho sucedió en 9 de Julio, en la intersección de la ruta nacional con Zapata. Lo que informaron fuentes del caso es que las víctimas fatales serían dos adultos y un menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Una triple tragedia se desató en Ruta 20, en 9 de Julio, donde dos automóviles chocaron de frente y, como consecuencia, tres personas murieron producto de las heridas. El lamentable hecho se registró en horas de la tarde de este sábado, a 500 metros de la intersección de la ruta nacional con Zapata.

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Si bien por el momento se desconocen las identidades de las víctimas fatales, fuentes allegadas a la investigación del siniestro vial indicaron que se trataría de dos personas mayores y de un menor.

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Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Mientras tanto, en el lugar trabajó personal de la Policía Científica como así también miembros de la UFI de Delitos Especiales, con el objetivo de establecer las causas que provocaron el desastre. Los equipos de trabajo se encuentran coordinados por Roberto Ginsberg, al igual que por Francisco Micheltorena (subrogante de Iván Grassi) y el ayudante fiscal Pablo Orellana.

A priori y a juzgar por las imágenes que trascendieron de los vehículos implicados, el impacto habría sido de frente entre los dos rodados que quedaron completamente destruidos. Uno de los rodados, un Audi TTde color rojo, terminó con el frente destrozado mientras que el otro implicado, un Renault Logande color blanco, volcó al costado del camino.

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Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Créditos: Ariel Rodríguez vía Facebook

Por el incidente, personal policial decidió cortar el tránsito vehicular dadas las graves características del suceso que sacudió la tarde sanjuanina.

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