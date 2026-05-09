Tenía marihuana y tres pedidos de captura: lo detuvieron tras insultar a la Policía

Un operativo en pleno Capital terminó con dos hombres detenidos tras protagonizar disturbios en la vía pública. Durante la intervención, la Policía detectó que uno de ellos llevaba marihuana y, además, tenía tres pedidos de captura vigentes .

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El hecho ocurrió este sábado en la intersección de calle Santa Fe y avenida Rawson , cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaban recorridas de prevención.

Se negaron a ser identificados y agredieron a la Policía

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos sujetos generando disturbios. Al intentar identificarlos, ambos reaccionaron de manera agresiva: se ofuscaron, insultaron al personal y se negaron a colaborar.

Los hombres fueron identificados como Gutiérrez y Maldonado, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia.

En medio del procedimiento, al realizar la requisa, a Maldonado se le cayó de la campera un envoltorio de papel con una sustancia vegetal de color verde y fuerte olor. Personal de Drogas Ilegales realizó el test correspondiente, que confirmó que se trataba de marihuana.

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Por este motivo, ambos quedaron vinculados a un legajo federal.

Tenía tres pedidos de captura

Al verificar los antecedentes, los efectivos constataron que Maldonado contaba con tres pedidos de captura vigentes, emitidos por el 3° Juzgado de Faltas, en el marco de infracciones a la Ley 941-R.

Pese a la situación, el fiscal federal de turno dispuso el licenciamiento de los detenidos, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.