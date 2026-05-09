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Se conoció la pena

Condenaron al hombre que amenazó a un peluquero con un arma falsa y atacó a policías

El violento episodio ocurrió en el barrio Parque Industrial y finalizó con una persecución, daños y la detención del acusado. La Justicia lo condenó a dos años de prisión efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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aLa inseguridad y la violencia volvieron a generar preocupación en Chimbas luego de un grave episodio que terminó con un hombre condenado a prisión efectiva. Se trata de Silvio Joan Esequiel Cuello Ortiz, quien fue sentenciado a dos años de cárcel tras ser hallado culpable de amenazar de muerte a un peluquero utilizando un arma de utilería y protagonizar incidentes durante un operativo policial.

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Este hecho ocurrió la noche del 17 de abril en inmediaciones del barrio Parque Industrial. Según se conoció durante la investigación judicial, el acusado ingresó a una peluquería donde trabaja un hombre de apellido Gutiérrez y comenzó a intimidarlo por un conflicto previo. En medio de la tensión, sacó lo que aparentaba ser una pistola 9 milímetros y lanzó amenazas directas, advirtiéndole que dejara de hablar sobre la situación y que podía darle “tres tiros”.

El episodio generó temor entre quienes se encontraban en el lugar y motivó una rápida denuncia ante la Policía. Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que terminó con una persecución por distintas calles de Chimbas. Durante el procedimiento, el acusado también habría atacado a policías y provocado daños antes de ser finalmente detenido.

Tras avanzar la causa, la Justicia resolvió condenarlo por amenazas agravadas con arma de utilería y daño agravado, por lo que deberá cumplir una pena de dos años de prisión efectiva.

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