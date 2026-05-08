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Lo atraparon

Insólito: ladrón caucetero violentó la puerta de un auto y escapó con un par de borcegos

El sospechoso fue sorprendido cuando merodeaba vehículos estacionados cerca del Hospital César Aguilar. Quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Imagen ilustrativa. 

Un hombre de 28 años fue detenido en Caucete luego de ser acusado de cometer un robo frente al Hospital César Aguilar. El procedimiento se dio tras un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto sospechoso que intentaba abrir vehículos estacionados sobre calle Juan José Bustos, entre Coronel Dupuy y Rodríguez y Olmos.

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Efectivos del Comando Radioeléctrico Este llegaron rápidamente hasta la zona y observaron al sospechoso, quien al notar la presencia policial salió corriendo en dirección al ingreso de la guardia del hospital con intenciones de escapar. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros y reducido por los uniformados.

Durante la requisa, los policías encontraron dentro de una mochila un par de borcegos marrones. El hombre no pudo explicar la procedencia del calzado y, minutos más tarde, los efectivos detectaron un Peugeot 504 con el tambor de la cerradura del baúl violentado.

El propietario del vehículo, identificado como José Pedro Sandovares, de 63 años, denunció que le habían robado justamente ese par de borcegos. El detenido fue identificado como David Alejandro Velázquez, de 28 años, ambos domiciliados en Caucete.

Tras la intervención de la UFI Flagrancia y del ayudante fiscal Alejandro Solera, la Justicia dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia bajo la carátula de robo, mientras el acusado quedó alojado a disposición judicial.

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