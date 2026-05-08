Un motociclista que atropelló y mató a un hombre en Sarmiento quedó imputado por homicidio culposo

La Justicia sanjuanina dio un paso clave en la investigación del trágico siniestro vial ocurrido durante las primeras horas del año en Sarmiento . En una audiencia reciente, se formalizó la investigación penal preparatoria contra Carlos Sebastián Zabaleta (31) , el motociclista acusado de embestir y provocar la muerte de Juan Carlos Burgos Sánchez .

Triste noticia Falleció un motociclista que protagonizó un choque hace más de dos semanas en Capital

Según el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, representante del MPF, el siniestro se registró a las 22:45 horas del pasado 1 de enero, en el lateral este de la Ruta 40, a la altura del kilómetro 131, en la zona de Colonia Fiscal. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima caminaba de sur a norte por el asfalto cuando fue impactada desde atrás por una motocicleta Zanella RX 150cc, la cual circulaba sin dominio colocado y era conducida por Zabaleta.

Producto del violento impacto, Burgos Sánchez fue despedido hacia la banquina este. Por su parte, el motociclista cayó sobre el asfalto y se deslizó varios metros hasta quedar tendido junto a su rodado. Aunque ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ventura Lloveras, Burgos Sánchez ingresó sin signos vitales. Zabaleta, debido a la gravedad de sus heridas, debió ser derivado posteriormente al Hospital Rawson.

El informe forense realizado confirmó la brutalidad del choque. El protocolo de autopsia determinó que la muerte de Burgos Sánchez fue violenta, causada por politraumatismos graves. El examen detalló lesiones críticas.

La Justicia decidió imputar a Carlos Sebastián Zabaleta por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de vehículo con motor. El plazo de Investigación Penal Preparatoria que tendrá fiscalía será de 6 meses. Zabaleta quedó en libertad.