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Estragos

A 36 horas del Zonda, cientos de sanjuaninos siguen sin luz en sus hogares y se pronostica otro ventarrón

El EPRE confirmó que supervisa cada expediente por daños en artefactos y exige la normalización inmediata de los 800 suministros que aún restan conectar. El ente intimó a Naturgy y DECSA a restablecer el servicio de inmediato bajo amenaza de multas directas para los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las secuelas del viento Zonda en Capital, con ramas caídas en las calles.

Las secuelas del viento Zonda en Capital, con ramas caídas en las calles.

San Juan sigue en una compleja situación energética tras el paso del intenso viento Zonda que azotó el territorio durante la noche del pasado miércoles y la madrugada del jueves. Transcurridas 36 horas desde el fenómeno climático, que elevó la temperatura a 30 grados en pleno mayo, en la mañana de este viernes todavía persisten cientos de usuarios sin suministro eléctrico en diversos puntos de la provincia.

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Intiman a las empresas de electricidad a reestablecer el servicio en tiempo y forma y hablan de "multas"

Según el último reporte emitido por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la red eléctrica general se encuentra normalizada en un 99,5%. No obstante, las cifras oficiales indican que aún restan alrededor de 800 suministros por recuperar, una reducción respecto a los 1.500 casos que se reportaron inicialmente en las primeras horas tras el temporal. La mayoría de estos cortes afectan a suministros ubicados en zonas rurales que abastecen bombas de riego, aunque también se identificaron problemas persistentes en centros urbanos como el barrio Valle Grande en Rawson. En zonas urbanas de Santa Lucía reportaron cortes hasta anoche con complicaciones también en el suministro de agua potable, debido al funcionamiento eléctrico cortado. También en Pocito en la noche del jueves se informaron microcortes y bajas de tensión entre los usuarios.

Esta situación se da en un contexto de fuerte presión oficial hacia las empresas concesionarias Naturgy San Juan S.A. y DECSA. El organismo regulador intimó a ambas firmas a normalizar el servicio respetando los tiempos máximos establecidos en sus contratos, advirtiendo que ya se encuentra auditando las tareas de reposición. En caso de comprobarse que no se cumplieron los plazos, se aplicarán multas que serán acreditadas directamente como bonificaciones en las facturas de los clientes perjudicados.

Las jornadas de miércoles y jueves estuvieron marcadas por el caos, con apagones totales en el microcentro sanjuanino y cortes prolongados en departamentos como Rawson, Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Las fallas eléctricas dejaron calles completamente a oscuras y provocaron daños en instalaciones y artefactos domésticos, por lo que el EPRE recordó que los usuarios pueden iniciar reclamos de resarcimiento directamente ante las distribuidoras.

La preocupación se incrementa ante el pronóstico para la presente jornada de viernes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por la llegada de fuertes vientos del sector Sur y Oeste para la tarde y noche de hoy. Se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora en algunas zonas del territorio provincial. Ante este panorama, las autoridades solicitaron a la población denunciar cualquier situación de peligro, como cables cortados o postes caídos, mientras se intenta cerrar la brecha de los cientos de hogares que aún esperan la vuelta de la luz antes de que el nuevo frente climático impacte en la provincia.

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