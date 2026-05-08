Tensión en la Facultad de Exactas: intentó robar una bicicleta y fue retenido hasta la llegada de la Policía

Intentó robar una bicicleta en la Faculta de Ciencias Exactas y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Durante la mañana de este viernes se vivieron momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, luego de que un hombre intentara sustraer una bicicleta que se encontraba en el predio. El hecho fue advertido por estudiantes, quienes intervinieron rápidamente para evitar el robo.

Video BTS se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y generó un fuerte impacto global

Exclusivo Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Según relataron testigos, e l sospechoso habría sido sorprendido en el momento en que intentaba llevarse el rodado, lo que generó una reacción inmediata de varias personas presentes en el lugar. En ese contexto, algunos alumnos y personal de la institución lograron reducirlo y mantenerlo inmovilizado en el suelo hasta la llegada de la Policía.

En videos registrados por estudiantes y difundidos en redes sociales se observa el momento en que el individuo es retenido mientras se aguarda la intervención policial.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tensión en la Facultad de Exactas este viernes por la mañana: un hombre intentó robar una bicicleta dentro del predio y fue sorprendido por estudiantes. Entre varios, lograron reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de la Policía. El momento quedó registrado en video por testigos. Más info en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron al lugar y procedieron a tomar intervención en el hecho, que quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del intento de robo.