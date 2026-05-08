viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este viernes

Tensión en la Facultad de Exactas: intentó robar una bicicleta y fue retenido hasta la llegada de la Policía

Sucedió durante la mañana y alumnos captaron el momento. Personal de la Facultad sostuvo en el piso al sujeto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Intentó robar una bicicleta en la Faculta de Ciencias Exactas y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Intentó robar una bicicleta en la Faculta de Ciencias Exactas y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Durante la mañana de este viernes se vivieron momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, luego de que un hombre intentara sustraer una bicicleta que se encontraba en el predio. El hecho fue advertido por estudiantes, quienes intervinieron rápidamente para evitar el robo.

Lee además
A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital
Los integrantes de BTS con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.
Video

BTS se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y generó un fuerte impacto global

Según relataron testigos, el sospechoso habría sido sorprendido en el momento en que intentaba llevarse el rodado, lo que generó una reacción inmediata de varias personas presentes en el lugar. En ese contexto, algunos alumnos y personal de la institución lograron reducirlo y mantenerlo inmovilizado en el suelo hasta la llegada de la Policía.

En videos registrados por estudiantes y difundidos en redes sociales se observa el momento en que el individuo es retenido mientras se aguarda la intervención policial.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tensión en la Facultad de Exactas este viernes por la mañana: un hombre intentó robar una bicicleta dentro del predio y fue sorprendido por estudiantes. Entre varios, lograron reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de la Policía. El momento quedó registrado en video por testigos. Más info en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron al lugar y procedieron a tomar intervención en el hecho, que quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del intento de robo.

Temas
Seguí leyendo

Trueno llevó el "turrazo" argentino al living de Jimmy Fallon

El viento Zonda ya llegó a Mendoza: el impactante video

Titino llegó al centenario y así lo celebró en su querido Caucete

El regalo que Nazareno Fúnez le hizo a un fanático de San Martín y se volvió viral

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

Un video protagonizado por un "Milei Lego", el mensaje del presidente por el Día del Trabajador

Video: así quedó la Planta Recicladora de Jáchal, tras el incendio

Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados
Crisis en la obra social

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados

Te Puede Interesar

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.
Día de la Minería en San Juan

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Por Elizabeth Pérez
La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz
Temporal histórico

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez
Convocatoria

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook
Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo